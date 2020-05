"Fühlt sich bisschen komisch an"

Meisterjubel: Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison steigt Marcel Söhngen mit dem TuS Drommershausen als "Corona-Meister" der B-Liga, Gruppe 1 dank der Quotientenregelung in die A-Liga auf. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG Der auf den Weg gebrachte Abbruch der Saison 2019/2020 hat - wenn in Zeiten wie diesen überhaupt die Rede davon sein kann - viele Gewinner gebracht. Nie musste ein Meister so wenig dafür tun, um aufzusteigen. Nie gab es in allen Ligen keine Absteiger. Doch bleiben auch Verlierer. Ob die Teams auf dem Relegationsplatz eine Aufstiegschance haben, ist offen, die Möglichkeit, den Spitzenreiter noch zu überholen, auf jeden Fall dahin. Wir haben uns bei den Clubs umgehört.

Kreisoberliga

Die SG Selters steigt mit einem Punkt Vorsprung vor dem TuS Frickhofen in die Gruppenliga auf. Für Trainer Moritz Steul fühlt sich der Titelgewinn "ein bisschen komisch an und ist noch nicht so richtig greifbar. Nichtsdestotrotz ist es auch der gerechte Lohn für unsere gute Arbeit in den letzten zwei Spieljahren. Wir stehen - wann auch immer es neu losgehen wird - vor einer riesengroßen Herausforderung, die wir aber ohne jeglichen Druck angehen." Sein Trainerkollege Patrick Jahn kann derweil verstehen, wenn die Verfolger Frust schieben: "Ich würde mich vermutlich auch ärgern, wenn wir Zweiter wären. Sportlich wäre uns eine Meisterschaft natürlich lieber gewesen. Andererseits denke ich aber auch, dass sich unsere Mannschaft diesen historischen Erfolg in den letzten zwei Spielzeiten verdient hat."

Der TuS Frickhofen hatte sich bei der kreisinternen Abstimmung für eine Fortsetzung der Saison entschieden, "um uns die Möglichkeit noch zu erhalten, Meister zu werden", erzählt Jürgen Schardt. Das Spielausschussmitglied findet es schade, dass keine Aufstiegsrelegation gespielt wird: "Spannung und auch Einnahmen für die Vereine gehen flöten. Das ist aber in der momentanen Situation auch wohl nicht durchführbar. Nachdem wir letzte Saison in der Rückrunde durch schwere Verletzungen den Aufstieg verpassten, werden wir jetzt durch die Pandemie ausgebremst." Für den TuS Frickhofen doppelt bitter: Die Reserve rutscht in der Gruppe 2 der C-Liga durch die Quotientenregelung von Rang eins auf Platz drei. Noch aber lebt die Hoffnung für die 1.Mannschaft, wenn der Verbandstag den Tabellenzweiten doch noch eine Aufstiegschance einräumt - wie immer diese aussehen mag.

A-Liga

Die Wahrscheinlichkeit, dass die SG Taunus bei acht Zählern Vorsprung den Titel auch bei regulärem Saisonverlauf ins Ziel gebracht hätte, ist groß. Dementsprechend fühlt sich die Kombination aus TuS Eisenbach und TuS Haintchen auch als "echter" Meister, wie Spielausschussmitglied Helmut Leus bestätigt: "Wir hatten schon die Hinrunde klar für uns entschieden, wurden mit großem Vorsprung Herbstmeister und starteten mit zwei Siegen ins Covid-19-Jahr." Der Tenor der Spieler und Funktionäre sei unisono: "Wir sind Meister, weil wir eine super Runde hingelegt haben, gegen die direkten Konkurrenten gewonnen haben und weil wir die Geduld hatten, in den letzten drei Jahren mit Trainer Jose Ferreira die Spieler Schritt für Schritt weiter zu entwickeln", nennt Leus die Erfolgsgründe. Eine Feier werde es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht geben: "Die werden wir bei einem Neustart nachholen."

Bei der zweitplatzierten TSG Oberbrechen herrscht noch die Hoffnung, als Team auf einem Relegationsplatz auch aufzusteigen. So sagte Pressewart Sascha Lanzel im Vorfeld: "So groß die Zuversicht auf den Wiederaufstieg war und ist, so groß wäre auch die Enttäuschung darüber, wenn uns diese bei einem Abbruch genommen werden würde. Wir bleiben jedoch positiv gestimmt und hoffen auf den in vielen Sportarten schon praktizierten Gleichheitsgedanken, bei dem ein Relegationsplatz für einen Aufstieg reicht."

Bei der SG Nord mischt sich ein wenig Enttäuschung in die Feststellung, dass Rang eins nicht mehr erreichbar gewesen wäre. Uwe Hannappel war dafür "sehr zuversichtlich, zumindest Oberbrechen noch von Platz zwei zu verdrängen". Das Spielausschussmitglied hatte die Variante favorisiert, die Tabelle der Halbsaison zu nehmen: "Das wäre am fairsten gewesen, da jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Zudem hätten wir es auch gut gefunden, die Relegation nicht einfach auszusetzen, sondern auch diesen Vereinen den Aufstieg zuzugestehen." Am verdienten Titelgewinn der SG Taunus will Hannappel nicht rütteln: "Die Mannschaft hat einfach eine starke Runde gespielt und steigt daher auch zu recht auf."

B-Liga, Gruppe 1

Knapper hätte die Entscheidung nicht ausfallen können. Mit einem Quotient von 215:214 zieht der TuS Drommershausen am Osmanischen SV Limburg vorbei auf Platz eins und kehrt damit nach fünf Jahren in die A-Liga zurück. Trainer Peter Götz, dessen Verein als nur einer von vier Clubs für eine Fortsetzung der Runde gestimmt hatte, hat kein schlechtes Gewissen, dass diese Berechnung sein Team zum Meister gemacht hat: "Wenn der Verband für Abbruch und Anwendung der Quotientenregelung gestimmt hat und wir dann vorne liegen, ist das zwar sehr glücklich. Aber meine Spieler haben sich das dann auch verdient, denn geschenkt bekommen haben wir ja nichts."

Bei aller Freude über den eigenen Erfolg denkt Götz auch an den Rivalen: "Für den Osmanischen SV tut es mir etwas leid, da sie eine bärenstarke Vorrunde gespielt haben und die Meisterschaft auch verdient gehabt hätten. Das hätte mich auch sehr für deren Trainer Yavuz Karaagac gefreut, den ich als absolut fairen Sportsmann schätze."

Dass Yavuz Karaagac die Saison gerne zu Ende zu gespielt hätte, liegt auf der Hand: "Es schmerzt sehr, dass die harte Arbeit vielleicht umsonst war. Aber wir sind dann auch selbst daran schuld, denn wir haben in der Rückrunde von möglichen 15 Punkten nur sieben geholt."

B-Liga, Gruppe 2

Meisterschaft und Aufstieg sind bei Frank Klapper noch gar nicht so richtig angekommen. Der Trainer des SV Hadamar III sagt: "Die Freude hält sich irgendwie noch in Grenzen. Wir hätten das Ganze gerne auf dem Platz sportlich ausgespielt. Wir freuen uns natürlich, auch wenn uns die Elzer etwas Leid tun."

Beim einen Punkt schlechteren SV Elz II unterstreicht Thomas Seelbach zwar, "dass natürlich die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht", aber gleichzeitig kann der Trainer eine gewisse Enttäuschung nicht verhehlen, sollte dem Zweitplatzierten die Aufstiegschance genommen werden: "Meine Jungs sind frustriert. Ich denke schon, dass wir den Rückstand noch hätten aufholen können. Den direkten Vergleich haben wir ja gewonnen. Zumindest würde ich mir wünschen, dass auch die Mannschaften auf dem Relegationsplatz aufsteigen dürfen. Meine Jungs hätten sich den Aufstieg verdient."

C-Liga, Gruppe 1

Bei einem Quotientenverhältnis von 235:231 gegenüber Zaza Weilburg sicherte sich die SG Nord II Meisterschaft und Aufstieg. Ein kleines Trostpflaster für die verpasste Chance der eigenen ersten Mannschaft: "Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir sind uns sicher, dass uns dies auch sportlich gelungen wäre", stellt Spielausschuss Uwe Hannappel klar.

Bei Zaza Weilburg hingegen herrscht purer Frust: "Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben so viel Arbeit in diese Saison gesteckt und wollten unbedingt aufsteigen", erzählt Ibo Kiyak. Wie es für den Verein weitergeht, wenn es keine Aufstiegschance mehr gibt, stehe in den Sternen: "Ich glaube nicht, dass wir den Kader dann halten können", vermutet der Trainer.

C-Liga, Gruppe 2

Für den RSV Würges II fühlt sich die Meisterschaft über die Quotientenregelung bei einem Wert von 285 klar vor der SG Merenberg II (240) und dem TuS Frickhofen II (236) laut Ingo Hörning "natürlich bei Weitem nicht so an, wie es sich im Normalfall anfühlen sollte. Als Sportler hat man überhaupt vielleicht nur ein-, zwei- oder dreimal die Chance, einen Titel zu erringen, da tut es mir für die Jungs schon leid. Die Freude und die Emotion von diesem Augenblick und natürlich auch die zugehörige Feier fehlen in diesem Jahr komplett. Das ist sehr schade, aber natürlich nicht zu ändern", weiß der Trainer.