Fußball-A-Liga: Drei Heimerfolge und ein neuer Primus

Dorndorf II, Weyer II und Limburg II siegen am Dienstag in der A-Liga Limburg-Weilburg. Die VfR-Reserve grüßt damit von der Spitze. In der B-Liga, Gruppe 2, ist Staffel neuer Primus.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg