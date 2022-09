2 min

Fußball-A-Liga: Selters II gewinnt das Kellerduell

Am Dienstagabend hat die SG Selters II in der A-Liga den ersten Dreier eingefahren. In der Gruppe 1 der B-Liga feierten die SG Nord II und die SG Oberlahn II torreiche Siege.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg