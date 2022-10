Fußball am Donnerstag: Im elften Spiel platzt der Knoten

(© )

LIMBURG-WEILBURG - Die Sieger in den Abendspielen im Fußballkreis Limburg-Weilburg heißen TuS Waldernbach, TuS Frickhofen, SG Weinbachtal II, SV Wolfenhausen und FC Rojkurd Merenberg-Allendorf II. Für die SG Weinbachtal II war es nach bisher zehn, überwiegend deftigen Niederlagen der erste Saisonsieg, der zugleich noch sehr deutlich ausfiel.

Kreisoberliga

TuS Waldernbach - SG Kirberg/Ohren 1:0 (1:0): Waldernbach erwischte einen optimalen Start, denn bereits früh gelang Mario Erbach der Siegtreffer (5.). In der Folge versuchte Kirberg/Ohren zwar viel, in der Offensive blieb das Team aber glücklos. Zum Beispiel landete der Ball bei einem Abschluss der Gäste am Torpfosten. Auch Waldernbach arbeitete sich noch die eine oder andere gute Torchance heraus, ein weiterer Treffer sollte aber nicht mehr fallen. So blieb es beim knappen Heimsieg.

Waldernbach: Beck, Dempewolf, Frink, Wagner, Berger, Carcamo, Seitz, Betke, Erbach, Heep, Jukovic. (Skrijelj, Götz, Schneidmüller, Masan).

Kirberg/Ohren: Iglantowicz, Zohner, D. Butzbach, Stephan, Enderich, Reusch, Dylong, R. Butzbach, Seibel, Scheu, Schrot. (Petak, Hummer, Paulus, Pollak).

Schiedsrichter: Sascha Wagenbach (TuS Kubach) - Zuschauer: 60 - Tor: 1:0 Mario Erbach (5.).

FCA Niederbrechen - TuS Frickhofen 1:4 (1:3): Frickhofen bestimmte die erste Halbzeit und stellte die Weichen durch Treffer von Ervant Jragazpanian (5.), Mert Korkmaz (19.) und Abdullah Tekdas (33.) bereits frühzeitig auf Auswärtssieg. Mit dem Anschlusstreffer von Gianluca Frank kehrte bei Niederbrechen die Hoffnung zurück (41.). Nach der Pause erhöhten die Gastgeber zwar die Schlagzahl, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen schlugen die Gäste durch Dennis Orentsis nochmal zu (79.).

Niederbrechen: Kasteleiner, Mehnert, Frei, Kremer, Roth, Ratschker, Baursch, Litzinger, Frank, Königstein, J. Schneider. (Tim Schneider, Schmid, Thomas Schneider).

Frickhofen: Ertogrul, da Silva, Landeis, Brand, Hanis, Jragazpanian, Röder, Fober, Gross, Korkmaz, Tekdas. (Orentsis, Martin, Zell, Heblik).

Schiedsrichter: Jannis Jahnel (Neu-Anspach) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Ervant Jragazpanian (5.), 0:2 Mert Korkmaz (19.), 0:3 Abdullah Tekdas (33.), 1:3 Gianluca Frank (41.), 1:4 Dennis Orentsis (79.).

B-Liga, Gruppe 1

SG Weinbachtal II - SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim 6:0 (5:0): "Da ist er, unser erster Dreier!", freute sich Andreas Traut, Berichterstatter der SG Weinbachtal II, nach Spielende. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, wo es lang gehen sollte. Linus Busch und Thorben Staudt stillten den Torhunger. Hangenmeilingen/Niederzeuzheim leistete kaum Gegenwehr. Nach der Pause verwaltete Weinbachtal die Führung und erhöhte durch Christopher Seelig. "Ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg für uns. Trotz des Spielstands kam viel Hektik auf, die in diversen gelben Karten, einer Zeitstrafe und einer roten Karte mündete. Unnötig!", sagte Andreas Traut. - Tore: 1:0 Linus Busch (8.), 2:0 Thorben Staudt (22.), 3:0 Thorben Staudt (30.), 4:0 Linus Busch (39.), 5:0 Linus Busch (41.), 6:0 Christopher Seelig (74.).

B-Liga, Gruppe 2

SV Wolfenhausen - TSG Oberbrechen II 5:2 (2:1): Wolfenhausen hatte über weite Strecken der Partie mehr vom Spiel. In der stärksten Phase gelangen dem Team Mitte der zweiten Halbzeit drei Treffer innerhalb einer Viertelstunde. Oberbrechen fiel nur wenig ein und war fast nur bei Standardsituationen gefährlich. "Ein verdienter Sieg für uns in einer fairen Partie", meinte SV-Pressewart Dennis Baum. - Tore: 1:0 Kevin Raudies (1.), 1:1 Lukas Schneider (25., Foulelfmeter), 2:1 Elias Pappisch (29., Handelfmeter), 3:1 Elias Pappisch (59.), 4:1 Sebastian Mazur (64.), 5:1 Tayfun Eryürük (74.), 5:2 Shiyar al Mohammad (86., Foulelfmeter) - rote Karte: Michael Möbs (90., Oberbrechen II, Notbremse).

C-Liga, Gruppe 2

SG Ahlbach/Oberweyer II - FC Rojkurd Merenberg-Allendorf II 0:2 (0:2): Rojkurd nutzte seine ersten beiden Torchancen eiskalt aus. Ahlbach/Oberweyer hatte mehr vom Spiel und gute Torchancen, ein Treffer gelang dem Team aber nicht. - Tore: 0:1 Gholami Sattar (12.), 0:2 Yasir Bulut (31.).