Fußball-B-Liga: Löhnberg lässt es krachen

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-B-Liga hat die SG Niedertiefenbach/Dehrn mit dem zweiten kampflosen Sieg in Folge - dieses Mal gegen die FSG Runkel - die Tabellenführung vom Wochenende behauptet. Dahinter rangiert der bereits Mittwoch erfolgreiche SV Wilsenroth. Das Verfolgerduell zwischen dem OSV Limburg und dem FSV Würges endete 1:1-Unentschieden. Die SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim setzte sich daheim 1:0 gegen den SV Bad Camberg durch. Weitere Erfolge gab es für den TuS Löhnberg, der WGB Weilburg beim 9:2 in die Schranken wies sowie für den TuS Linter beim 3:0-Sieg gegen TuS Obertiefenbach.

TuS Löhnberg - WGB Weilburg 9:2: (3:1): "Trotz des 9:2: In der ersten Halbzeit hat WGB echt noch gut mitgehalten, nach der Pause sind sie aber komplett eingebrochen", analysierte TuS-Sprecher Torsten Erbe nach dem Kantersieg- Tore: 1:0 Daniel Menger (17.), 1:1 Omar Jamac (18.), 2:1 Timon Gutjahr (28.), 3:1 Daniel Menger (43.), 4:1 Timon Gutjahr (47.), 5:1 Benjamin Menger (56., Foulelfmeter), 6:2 Faik Cinar (64.), 7:2 Timon Gutjahr (68.), 8:2 Sergiu Scarletescu (87., Foulelfmeter), 9:2 Segiu Scarletescu (90.)

TuS Linter - TuS Obertiefenbach 3:0 (1:0): Linter ging früh durch einen wunderschönen Schuss in den Winkel von Fabian Breiter (6.) in Führung (6.). Danach war die Begegnung ausgeglichen. Nach dem Wechsel erhöhte Daniel Martin per Foulelfmeter auf 2:0 und Fabian Breiter verwandelte einen Eckball direkt zum 3:0 (70.). So konnten die "Frösche" den ersten Heimsieg der Saison feiern- Tore: 1:0 Fabian Breiter (6.), 2:0 Daniel Martin (59. Foulelfmeter), 3:0 Fabian Breiter (70.).

OSV Limburg - FSV Würges 1:1 (0:0): "Es war ein sehr zweikampfbetontes Spiel auf Augenhöhe, ohne aber viele Chancen. Insofern geht das Remis in Ordnung", bilanzierte OSV-Trainer Yavuz Karaagac. Recep Yücel (81.) brachte Limburg nach einem schnell ausgeführten Freistoß in Front, ein "Traumtor aus 30 Metern in den Winkel" (O-Ton Karaagac) von Ömer Aksut bescherte Würges den Ausgleich. - Tore: 1:0 Recep Yüksel (81.), 1:1 Ömer Aksut (88.).

SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim - SV Bad Camberg 1:0 (0:1): "Das war ein Spiel auf Augenhöhe, wir hatten aber einige Großchancen mehr", berichtete SG-Trainer Guido Wörsdörfer. Unter anderem parierte Bad Cambergs Keeper Jakob Krones einen Foulelfmeter von Fabio Gentile, der mit seinem 1:0 (88., Vorlage Marius Burkardt) den Fehler wieder wettmachte - oder wie Wörsdörfer schmunzelnd sagte: "A... gerettet". - Tore: 1:0 Fabio Gentile (88.). - Besonderes Vorkommnis: Jakob Krones pariert Foulelfmeter von Fabio Gentile.

Zaza Weilburg - SC Ennerich 0:4 (0:1): Zunächst entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. "Wir haben uns schon schwergetan am Anfang. Mit der Zeit wurde das Spiel hitziger", gibt Ennerichs Sprecher Roger Burk zu Protokoll. Nach der Halbzeitführung baute Marcel Weimer (65.) das Ergebnis mit einem schön gezirkelten Freistoß auf 2:0 aus. Beide Teams mussten in der Folge noch je eine Zehn-Minuten-Strafe hinnehmen, am Ende gewann der Gast deutlich mit 4:0. Zaza-Spielertrainer Ibo Kiyak sagte: "Tenko Tenev, Ilhan Aslan und ich sind angeschlagen ins Spiel gegangen und mussten wieder ausgewechselt werden. Letztlich war Ennerichs Sieg verdient. Sie haben die Chancen genutzt, wir nicht". - Tore: 0:1 Pascal Oberländer (35.), 0:2 Marcel Weimer (65.), 0:3 Yasin Johnson (75.), 0:4 Dennis Miniker (86.).