Fußball-C-Liga: Frösche quaken ohne Makel an der Tabellenspitze

In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat der TuS Linter II den vierten Zu-Null-Sieg im vierten Spiel gefeiert. In der Gruppe 2 führt der TuS Frickhofen II die Tabelle an.

Von mkp