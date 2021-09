Fußball: Der Traum vom ersten Sieg ist wieder geplatzt

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die SG Selters wartet in der Fußball-Gruppenliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am Freitagabend setzte es eine 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den FC Eddersheim II.

SG Selters - FC Eddersheim II 0:3 (0:2): Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Eddersheimer Gäste eine Schläfrigkeit in der SGS-Defensive gnadenlos aus. Nach einer Flanke reagierte Janic Pessel am schnellsten und besorgte die Führung (15.). Die sichtlich geschockten Hausherren mussten fünf Minuten später das zweite Gegentor hinnehmen, als Deniz Krebs einen langen Ball für sich behauptete und die Führung eiskalt ausbaute. Der FC Eddersheim II brachte die Führung souverän in die Pause, während bei Selters wenig zusammenlief. Kurz nach der Halbzeit hatte die SGS, die zumindest Charakter zeigte, zwei riesige Chancen, den Anschluss beziehungsweise sogar den Ausgleich zu erzielen. Zuerst scheiterte Samuel Stähler nach einem Foul an Dominic Voss vom Elfmeterpunkt an Torwart Paul Harbrecht (49.), kurze Zeit später schoss Benjamin Maurer an den Pfosten (62.). Eddersheim II hatte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs auf die Defensive konzentriert, drehte gegen Ende aber noch einmal auf und Amoah Kwafo de Graft entschied das Spiel nach einer Ecke per Kopf (73.). Bei den Gastgebern wird die Lage nicht besser.

Selters: Muth, da Conceicao, Müller (23. Schmidt), Toffeleit, S. Stähler, Wolter (60. Walli), Maurer, Pabst, Vollbracht (76. Fuchs), Freihube, Voss.

Eddersheim II: Harbrecht, Hein, Kim, Amoah Kwafo, Krebs (88. Lang Talavera), Herrmann, Gerstberger, Mantzafleris (79. Karagjozi), Fuchs, Pessel, Schur (62. Hühne).

Schiedsrichter: Stefan Schäfer (Ranstadt) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Janic Pessel (15.), 0:2 Deniz Krebs (20.), 0:3 Amoah Kwafo de Graft (73.) - Besonderes Vorkommnis: Samuel Stähler (49., Selters) verschießt Foulelfmeter.