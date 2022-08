2 min

Fußball: Hirschhausen/Bermbach erobert die Tabellenführung

In der C-Liga feiern die Teams an der Spitze Kantersiege: In Gruppe 1 gewinnt die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II 10:2, in Gruppe 2 holt SG Hirschhausen/Bermbach ein 9:0.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg