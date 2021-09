2 min

Fußball: Kirmesburschen können siegen

Am Donnerstagabend fuhren der VfL Eschhofen im Kreispokal, die TuS Lindenholzhausen in der A-Liga und der TuS Obertiefenbach in der B-Liga, Gruppe 1, Heimsiege ein.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg