Fußball: Klare Erfolge und sieben Tore

VILLMAR - Am dritten Spieltag des Fußball-Wochenturniers um den 15. Sparkassen-Cup in Aumenau übernahm die SG Niedershausen/Obershausen am Dienstag durch ein 2:0 gegen den TuS Löhnberg Platz eins in Gruppe 1. In Gruppe 4 bezwang die SG Winkels/Probbach/Dillhausen die SG Weinbachtal 5:0.

Weiter geht es am Mittwoch um 18.30 Uhr mit der Partie FCA Niederbrechen gegen SG Villmar/Arfurt/Aumenau, ehe um 19.50 Uhr die SG Oberlahn gegen WGB Weilburg den Halbfinaleinzug perfekt machen könnte.

Gruppe 1, SG Niedershausen/Obershausen - TuS Löhnberg 2:0 (1:0): Es dauerte nur fünf Minuten, da köpfte Pascal Fröhlich den Kreisoberligisten Niedershausen/Obershausen nach einer Ecke 1:0 in Führung. Die SG blieb in der Folge gegen B-Ligist Löhnberg am Drücker, in der ersten Hälfte sollten aber keine Tor mehr fallen. Auch weil Fröhlich einen abgewehrten Freistoß nur ans Lattenkreuz nagelte (29.). Direkt nach Wiederanpfiff legte SG-Spielertrainer Marvin Kretschmann per Freistoß das 2:0 nach. Löhnberg konnte sich in Halbzeit zwei das ein oder andere Mal befreien, war mit den zwei Gegentoren in der teilweise harten Partie aber gut bedient, da die SG bei ihrem Ballbesitz mehr Tore hätte erzielen können. - Tore: 1:0 Pascal Fröhlich (5.), 2:0 Marvin Kretschmann (36.).

Gruppe 4, SG Weinbachtal - SG Winkels/Probbach/Dillhausen 0:5 (0:2): Das Duell der A-Ligisten war zehn Minuten ausgeglichen, dann brachte Nicolai von Heynitz die Dreier-SG in Führung. Winkels/Probbach/Dillhausen übernahm fortan die Spielkontrolle, hatte in der 25. Minute aber Glück, dass es keinen Handelfmeter gab. Im Gegenzug erhöhte David Fischer auf 2:0.

Nach Wiederanpfiff traf Rafael Busch nur die Latte, besser machte es Nicolai von Heynitz (45.) beim 3:0 der Elf von Gero Lottermann, die durch Philipp Stückrath (51.) und Raphael Scholz (59.) noch auf 5:0 erhöhte. - Tore: 0:1 Nicolai von Heynitz (10.), 0:2 David Fischer (26.), 0:3 Nicolai von Heynitz (45.), 0:4 Philipp Stückrath (51.), 0:5 Raphael Scholz (59.).

Spielplan

Mittwoch, 27. Juli: 18.30 Uhr: FCA Niederbrechen - SG Villmar/Arfurt/Aumenau; 19.50 Uhr: WGB Weilburg - SG Oberlahn.

Donnerstag, 28. Juli: 18.30 Uhr: TuS Drommershausen - SG Niedershausen/Obershausen; 19.50 Uhr: SG Merenberg - SG Weinbachtal.

Freitag, 29. Juli: 18.30 Uhr: RSV Weyer II - FCA Niederbrechen; 19.50 Uhr: FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen - WGB Weilburg.

Samstag, 30. Juli: 16 Uhr: Sieger Gruppe 1 - Sieger Gruppe 3; 17.45 Uhr: Sieger Gruppe 2 - Sieger Gruppe 4.

Sonntag, 31. Juli: 14 Uhr: Einlagespiel JSG Lahntal; 15 Uhr: Spiel um Platz drei; 17 Uhr: Spiel um Platz eins.