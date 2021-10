Fußball-Kreisoberliga: 1:1 in Ellar

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga trennten sich in Ellar am Mittwochabend der FC Waldbrunn II und die TSG Oberbrechen 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Der Titelanwärter bestimmte zu Beginn die Partie und TSG-Akteur Jan Metternich (15.) hatte die erste Chance, verfehlte aber. Die FC-Reserve gestaltete die Partie anschließend ausgeglichen, nach Flanke von Pascal Gross verpasste Noah Guckelsberger aber die mögliche Führung der Platzherren.

Nach der Pause war es der unermüdliche Simon Reitz (48.), der mit einem überlegten Schuss aus 20 Metern die Führung für Waldbrunn erzielte. Oberbrechen erhöhte den Druck: Jonas Kremer (60.) traf mit einem Freistoß die Latte und den Nachschuss setzte Pascal Schmitt an den Pfosten. Nach 70 Minuten verpasste FCW-Routinier Florian Schick das mögliche 2:0, zwei Minuten später traf er nur den Pfosten. Mohammed Amin Al Mohammad (76.) gelang für die spielbestimmenden Gäste dann der 1:1-Ausgleich. Die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren brachten danach das Unentschieden über die Zeit.

FC Waldbrunn II: Meister, Rodrigues Tomas, Reitz, Scholl, Schäfer, Rösler (63. Gröschen), Schick, Gross, Dickopf, Guckelsberger, Gjini (82. Lehmann).

TSG Oberbrechen: Münkel, Kremer, Blecker, Brössel (84. Schumacher), Rudloff (34. Schneider), Gebhardt, J. Kremer, Metternich, Hönscher (70. Heldt), Schmitt, Al Mohammad.

Schiedsrichter: Simon Rahner (SV Kriftel) - Zuschauer: 108 - Tore: 1:0 Simon Reitz (48.), 1:1 Mohammed Amin Al Mohammad (75.).