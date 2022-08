Fußball-Kreisoberliga: Im vierten Saisonspiel platzt der Knoten

Louis Weis (M.) von der SG Niedershausen/Obershausen spielt Raphael Zohner (l.) und Torhüter Marco di Stefano von der SG Kirberg/Ohren aus und erzielt das 2:0 für die Mannschaft von Trainer Fatih Yildirim. Am Ende steht ein 3:0-Heimsieg zu Buche. Foto: Rüdiger Konrad

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga Limburg-Weilburg hat die SG Niedershausen/Obershausen im vierten Saisonspiel ihren ersten Dreier eingefahren. Gegen die SG Kirberg/Ohren gab es einen klaren Heimsieg. Ihre weißen Westen verteidigten die SG Selters und der SV Mengerskirchen. Siege gab es auch für den FC Waldbrunn II, den TuS Dietkirchen II und die SG Ahlbach/Oberweyer.

FC Waldbrunn II - TuS Waldernbach 2:0 (1:0): Im Westerwaldderby ging Waldbrunn bereits früh in Führung, als Yannik Schäfer per Kopf nach einem Eckball von Marvin Mendel einnetzte (3.). Es entwickelte sich ein Spiel mit leichten Vorteilen für Waldernbach, ohne dass dabei Torgefahr entstand. Bis zur Pause vergaben Rusty Gröschen für die Gastgeber und Eugen Betke, der für die Gäste die Torlatte anvisierte, gute Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer eine rasante Begegnung mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. Das 2:0 erzielte Patrick Lehmann nach einer sehenswerten Einzelaktion (53.). Die beste Tormöglichkeit zum Anschlusstreffer ließ Leon Seitz liegen, der am gut reagierenden einheimischen Keeper Daniel Erbse scheiterte. Das 3:0 verpasste Yannik Schäfer, der bei einem Lattentreffer Pech hatte. "Ein verdienter Sieg für uns in einem in der zweiten Halbzeit sehr interessanten Spiel", bilanzierte FC-Berichterstatter Georg Dietl.

Waldbrunn II: Erbse, Brenda, Gjini, Schäfer, Reitz, Schöndorf, Ziemann, Mendel, Gröschen, Röser, Hölzer. (Guckelsberger, Fung, T. Dickopf, J. Dickopf, Lehmann, Meister).

Waldernbach: Beck, Dempewolf, Frink, Wagner, Berger, Pacheco Carcamo, Betke, Halle, Heep, Yilmaz, Seitz. (Schneidmüller, Vorländer, Jukovic).

Daniel Dylong (r.) von der SG Kirberg/Ohren kommt einen Tick zu spät, um Moritz Zipp von der SG Niedershausen/Obershausen am Flanken zu hindern. Foto: Rüdiger Konrad

Schiedsrichter: Jens Ginster (Heidenrod) - Zuschauer: 95 - Tore: 1:0 Yannik Schäfer (3.), 2:0 Patrick Lehmann (53.).

TuS Dietkirchen II - SG Taunus 6:2 (2:2): Dietkirchen fand gut in die Partie, doch ein Ballverlust im Mittelfeld führte zur Führung für Taunus, die Davin Dzaka erzielte (17.). Kurz darauf gelang Julius Groß nach starker Vorarbeit von Nico Voss der Ausgleich (20.). In den Schlussminuten der ersten Halbzeit gab es zwei weitere Treffer. Zunächst fiel durch Youssef Nair das 1:2 (38.). Dann war es Julian Graf, der den Ausgleich markierte (45.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber mächtig auf, so dass die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen hatten. So trafen Paul Steinhauer (49.), Nick Bernhardt (64.), Louis Zabel (69.) und Julius Groß (85.) zu einem klaren Heimsieg.

Dietkirchen II: Bouillon, Datum, Franz, Schmidt, Voss, Fuchs, Steinhauer, Vicente-Breser, Graf, Lengwenus, Groß. (Zimmer, Zabel, Bernhardt).

Taunus: Kaiser, Nasri, Böhme, Gautsch, Jung, Horz, Koleda, Nair, Dzaka, Demirtas, Decker. (Gattinger, Ferreira, Hilt, Albrant).

Schiedsrichter: David Bräuer (SSV Donsbach) - Zuschauer: 50 - Tore: 0:1 Davin Dzaka (17.), 1:1 Julius Groß (20.), 1:2 Youssef Nair (38.), 2:2 Julian Graf (45.), 3:2 Paul Steinhauer (49.), 4:2 Nick Bernhardt (64.), 5:2 Louis Zabel (69.), 6:2 Julius Groß (85.).

SG Niedershausen/Obershausen - SG Kirberg/Ohren 3:0 (2:0): Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Neuzugang Valentin Croicu die erste Möglichkeit, doch er verpasste aus spitzem Winkel den Führungstreffer für die Gastgeber. Genauer zielte sein Stürmerkollege Marvin Kretschmann, der einen Freistoß fast von der Seitenauslinie aus unter die Torlatte setzte (22.). Den möglichen Ausgleich verpassten David Seibel und Noah Schrot, die am gut reagierenden einheimischen Keeper Yannick Müller scheiterten. Ein weiterer Freistoß von Marvin Kretschmann aus dem Halbfeld sorgte erneut für Gefahr vor dem Gehäuse der Gäste, denn Joker Louis Weis, der bereits früh für den verletzten Valentin Croicu eingewechselt wurde, lief geschickt ein und traf zum 2:0 (44.). Da die Heimelf zuletzt mit Zwei-Tore-Führungen alles andere als souverän umgehen konnte, war die Begegnung zur Halbzeit theoretisch noch lange nicht entschieden. Doch diesmal zeigte sich Niedershausen/Obershausen vor allem in der Verteidigung um Rückkehrer Jan Rathschlag deutlich sicherer, so dass im weiteren Verlauf nur noch Halbchancen für Kirberg/ Ohren zustande kamen. Kurz vor Schluss machte Robin Schaffarz, der bei einem Konter stark von Leon Kissel in Szene gesetzt wurde, den Deckel endgültig drauf (88.). "Ein verdienter Sieg für uns. Treffer zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten haben dafür gesorgt, dass unsere Anhänger diesmal weniger zittern mussten", sagte Nico Zimmermann, Berichterstatter der SG Niedershausen/Obershausen.

Niedershausen/Obershausen: Müller, Rathschlag, L. Kissel, Bruns, G. Kissel, Kretschmann, Zipp, Klaner, Schaffarz, Brückner, Croicu. (Weis, Frühwirth, Gröger).

Kirberg/Ohren: Di Stefano, Zohner, Petak, Stephan, Enderich, Dylong, Pollak, Baumann, Seibel, Scheu, Schrot. (Reusch, Mohammed, Kasin).

Schiedsrichter: Moritz Mohr (Wetzlar) - Zuschauer: 70 - Tore: 1:0 Marvin Kretschmann (22.), 2:0 Louis Weis (44.), 3:0 Robin Schaffarz (88.).

SG Selters - SV Elz 5:1 (3:1): Selters lag bereits früh durch gut herausgespielte Tore von Philipp Freppon (3.) und Doppelpacker Yannik Walli (9. und 19.) mit 3:0 in Führung. Luis da Conceicao bereitete alle drei Treffer vor. In der Folge wurden die Wassermänner defensiv unkonzentrierter, so dass Elz zu einigen guten Torgelegenheiten kam. Eine davon nutzte Nicolai Campana zum Anschlusstreffer (35.). Nach der Pause machte Benjamin Maurer mit dem Treffer zum 4:1 nach einem starken Solo endgültig den Deckel drauf (57.). Den Schlusspunkt setzte Fabian Fuchs, der das 5:1 erzielte (70.).

Selters: Muth, Stähler, Müller, Toffeleit, Fuchs, Freppon, Maurer, Rieth, J. Papst, Walli, da Conceicao. (M. Pabst, Heidrich, Homburg, Freisinger, Schmidt).

Elz: Schepukat, Brötz, Reichwein, Campana, Neis, Eisinger, Schenk, Tural, Born, Wolf, Kocakaya. (Frackowiak, Kunz, Dragusha, Bay, Zouaoui).

Schiedsrichter: Ehsan Amirian (Hünstetten) - Zuschauer: 85 - Tore: 1:0 Philipp Freppon (3.), 2:0 Yannik Walli (9.), 3:0 Yannik Walli (19.), 3:1 Nicolai Campana (35.), 4:1 Benjamin Maurer (57.), 5:1 Fabian Fuchs (70.).

SG Ahlbach/Oberweyer - TuS Frickhofen 3:1 (2:1): Die stark dezimierte Heimelf ging aus einer verstärkten Abwehr heraus zu Werke. Nach einem sehenswerten Pass ging Frickhofen durch Abdullah Tekdas in Führung (16.). Ahlbach/

Oberweyer war nur kurz geschockt und kam durch einen an Tim Heep verursachten und von Bünyamin Yildirim verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich (26.). Während der starke einheimische Keeper Steffen Huttarsch einen Rückstand verhinderte, war es erneut Bünyamin Yildirim, der nach Vorarbeit von Tim Heep das 2:1 für die Meilelf markierte (43.). Nach der Pause erhöhte Frickhofen den Druck, doch die einheimische Defensive ließ nicht viel anbrennen. Bei einem Konter wurde Nico Reitz im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte wiederum Bünyamin Yildirim zum 3:1 (55.). Die Gäste gaben sich zwar nicht auf, ein weiterer Treffer gelang ihnen aber nicht mehr. "Ein nicht unverdienter Sieg für uns. Aus einer alles gebenden und sehr gut eingestellten Mannschaft haben der dreifache Torschütze Bünyamin Yildirim und der bärenstarke Torhüter Steffen Huttarsch noch herausgeragt", meinte SG-Berichterstatter Armin Schönborn.

Ahlbach/Oberweyer: Huttarsch, Häuser, Heep, Alves, Kretschmer, Reitz, Knopp, Seitner, Lobaccaro, Klingebiel, Yildirim. (Weis, Brendl, Qehaja, Schäfer).

Frickhofen: Ertogrul, Imeri, Orentsis, Altuntas, E. Jragazpanian, Röder, Zell, Gehdt, Gross, Korkmaz, Tekdas. (A. Jragazpanian, da Silva, Hannappel, Steinebach, Erol).

Schiedsrichter: Günther Häberle (FC Ober-Rosbach) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Abdullah Tekdas (16.), 1:1 Bünyamin Yildirim (26., Foulelfmeter), 2:1 Bünyamin Yildirim (43.), 3:1 Bünyamin Yildirim (55., Foulelfmeter).

RSV Würges - SV Mengerskirchen 0:6 (0:2): Mengerskirchen erwischte einen Auftakt nach Maß, denn bereits früh erzielte Maurizio Silva den Führungstreffer (1.). Danach erarbeitete sich Würges einige gute Torchancen, doch der Ausgleich fiel nicht. Kurz vor der Pause war es erneut Maurizio Silva, der einen Konter zum 0:2 veredelte (45.). Mit dem 0:3 war die Partie endgültig zu Gunsten der Gäste entschieden, Torschütze war wiederum Maurizio Silva (47.). In der Folgezeit bauten Maxim Schreiner (56. und 73.) sowie erneut Maurizio Silva (61.) den Vorsprung weiter aus. Der Würgeser Jermaine Pedraza hatte Mitte der zweiten Halbzeit von Schiedsrichterin Silke Schlegel die rote Karte gesehen (65.).

Würges: Kröller, Abarkan, Häder, Pedraza, Nukovic, Biskic, Klippel, Schäfer, Brands, Harmouch, Can. (Endler, Akcakaya, Gering).

Mengerskirchen: Strauch, Schätzle, Fröhlich, S. Silva, Schreiner, R. Silva, A. Silva, M. Silva, Zenbil, Capli, Kaubrügge. (Schermuly, Henkes, Meuser, Hölzer).

Schiedsrichterin: Silke Schlegel (SGK Bad Homburg) - Zuschauer: 85 - Tore: 0:1 Maurizio Silva (1.), 0:2 Maurizio Silva (45.), 0:3 Maurizio Silva (47.), 0:4 Maxim Schreiner (56.), 0:5 Maurizio Silva (61.), 0:6 Maxim Schreiner (73., Foulelfmeter) - rote Karte: Jermaine Pedraza (65., Würges, Beleidigung).