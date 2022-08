Fußball-Kreisoberliga: Zwei Westen bleiben nach 6:0-Siegen weiß

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ist die Partie in Niederselters eine klare Angelegenheit zugunsten der SG Selters (weiße Trikots) gegen die SG Niedershausen/Obershausen (dunkle Trikots). In dieser Szene sind alle Augen von (v.l.) Nils Toffeleit, Fabian Fuchs, Jan Hendrik Pabst, Gabriel Kissel, Omar Jamac, Leon Kissel, Richard Müller und Florian Klaner auf den Ball gerichtet. Foto: René Weiss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga haben die SG Selters und der SV Mengerskirchen ihre weißen Westen verteidigt. Beide Teams feierten 6:0-Siege. Dabei standen die unterlegenen SG Niedershausen/Obershausen und FC Waldbrunn II auf verlorenem Posten. Die SG Oberlahn holte in ihrem vierten Saisonspiel den dritten Sieg. Die Partie zwischen dem TuS Frickhofen und der SG Taunus wurde auf Donnerstag, 15. September, verlegt.

SG Selters - SG Niedershausen/Obershausen 6:0 (3:0): Florian Klaner weckte alle Anwesenden bereits früh mit einem Distanzschuss an die Selterser Torlatte (3.). Die Gäste waren aggressiv in den Zweikämpfen, am Ball waren aber zumeist die Gastgeber. Yannik Walli wandelte den Ballbesitz nach knapp einer halben Stunde, in der keine der beiden gut auftretenden Mannschaften hervorzuheben war, in die Selterser Führung um (29.). Benjamin Maurer erhöhte kurze Zeit später nach einem Konter (34.), ehe Tom Rieth kurz vor der Pause die Zeichen bereits früh endgültig auf Heimsieg stellte (44.). Nachdem Louis Weis hauchzart am Anschlusstreffer vorbeigeschrammt war (46.), bauten Fabian Fuchs (50.) sowie Yannik Walli (51. und 53.) den Vorsprung mit drei Treffern innerhalb von nur drei Minuten weiter aus. "Wir freuen uns über unseren dritten Saisonsieg in Folge", sagte Marius Schönherr, Berichterstatter der SG Selters.

Selters: Muth, M. Stähler, Müller, Toffeleit, Fuchs, S. Stähler, Maurer, Rieth, Pabst, Walli, da Conceicao. (Freppon, Vormann, Heidrich, Schmidt).

Niedershausen/Obershausen: Y. Müller, Brückner, L. Kissel, Jamac, Bruns, G. Kissel, T. Müller, Weis, Zipp, Klaner, Schaffarz. (Gröger, Frühwirth, Kaiser).

Fotos Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ist die Partie in Niederselters eine klare Angelegenheit zugunsten der SG Selters (weiße Trikots) gegen die SG Niedershausen/Obershausen (dunkle Trikots). In dieser Szene sind alle Augen von (v.l.) Nils Toffeleit, Fabian Fuchs, Jan Hendrik Pabst, Gabriel Kissel, Omar Jamac, Leon Kissel, Richard Müller und Florian Klaner auf den Ball gerichtet. Foto: René Weiss Florian Klaner (l.) von der SG Niedershausen/Obershausen ist einen Tick eher am Ball als Samuel Stähler von der SG Selters. Foto: René Weiss 2

Schiedsrichter: Eike Sänger (Kronberg) - Zuschauer: 90 - Tore: 1:0 Yannik Walli (29.), 2:0 Benjamin Maurer (34.), 3:0 Tom Rieth (44.), 4:0 Fabian Fuchs (50.), 5:0 Yannik Walli (51.), 6:0 Yannik Walli (53.).

TuS Waldernbach - FCA Niederbrechen 1:1 (0:1): Waldernbach kam gut in die Partie und hätte bereits früh in Führung gehen können. So schoss Leon Seitz den Ball gleich zweimal an den Torpfosten. Danach wurde das Spiel offener, wobei gefährliche Offensivaktionen Mangelware blieben. Mit ihrer ersten Torchance gingen die Gäste prompt in Führung, als Jeremias Schneider vom linken Strafraumeck aus wuchtig einnetzte (40.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Waldernbach wieder das Kommando. Ein Volleyschuss von Leon Seitz aus guter Position landete über dem Tor und ein Abschluss von Niklas Halle nach einer Ecke wurde auf der Torlinie geklärt. Dann war es Cihan Yilmaz, der den Ball aus der Distanz unhaltbar zum Ausgleich einschweißte (60.). In der Schlussphase verpassten beide Teams noch den Siegtreffer, als Cihan Yilmaz und Jeremias Schneider jeweils den Pfosten anvisierten. "Wir sind näher am ersten Saisonsieg dran gewesen als Niederbrechen", meinte TuS-Berichterstatter Florian Jäger.

Waldernbach: Beck, Dempewolf, Frink, Wagner, Berger, Pacheco Carcamo, Betke, Halle, Yilmaz, Seitz, Jukovic. (Schneidmüller, Eckert, Heep).

Niederbrechen: Niggemann, Mehnert, Frei, Chan, Roth, J. Schneider, Litzinger, Ratschker, T. Schneider, M. Königstein, Kremer. (Schmid, Eggert, C. Königstein).

Schiedsrichter: Felix Schwarz (SV Niederselters) - Zuschauer: 40 - Tore: 0:1 Jeremias Schneider (40.), 1:1 Cihan Yilmaz (60.).

FC Waldbrunn II - SV Mengerskirchen 0:6 (0:2): Auf dem Kunstrasenplatz in Hausen herrschten von Beginn an klare Verhältnisse. Mengerskirchen dominierte das Geschehen und ließ Waldbrunn nur selten zur Entfaltung kommen. So spielte sich das Geschehen nahezu ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Bereits früh stellten Maxim Schreiner (7.) und Rezan Capli (19.) die Weichen mit ihren Treffern auf Auswärtssieg. Nach der Pause bauten Alexander Fröhlich (58.), Angelo Silva (74.), Chiraphon Kaubrügge (76.) und Maurizio Silva (78.) den Vorsprung weiter aus. "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für Mengerskirchen. Das Team hat eine beeindruckende Leistung abgeliefert", sagte FC-Berichterstatter Michael Stähler.

Waldbrunn II: Meister, Brenda, Schäfer, Reitz, Gijni, Rösler, Mendel, Schöndorf, Steioff, Gröschen, Ortseifen. (Dickopf, Metternich, Lehmann).

Mengerskirchen: Strauch, Schätzle, Fröhlich, C. Silva, Schreiner, R. Silva, A. Silva, M. Silva, Zenbil, Capli, Kaubrügge. (Henkes, Rudolf, Hölzer).

Schiedsrichter: Daniel Franz (SSV Allendorf) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Maxim Schreiner (7.), 0:2 Rezan Capli (19.), 0:3 Alexander Fröhlich (58.), 0:4 Angelo Silva (74.), 0:5 Chiraphon Kaubrügge (76.), 0:6 Maurizio Silva (78., Foulelfmeter).

SC Offheim - TuS Dietkirchen II 3:3 (2:0): Das Limburger Stadtduell entwickelte sich von Beginn an zu einem kurzweiligen Match. Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive, während die Defensivreihen nicht sattelfest wirkten. Lange Zeit sah vieles nach einem klaren Sieg für Offheim aus, denn Marius Komorek (32.) sowie Leonardo Weiss (40. und 60.) hatten für eine 3:0-Führung gesorgt. Dietkirchen steckte aber nicht auf und glaubte an sich. So durfte das Team dank Treffern von Julian Graf (75.), Paul Fuchs (81.) und Patrick Schmitt (91.) noch einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Offheim: Ibel, L. Müller, Hoferichter, Gerner, R. Müller, Schwertel, Klaus, Breidenbach, Weiss, Iscenko, Komorek. (Koch, Pitsch, Roth, Reichwein, Terpini, Schücker).

Dietkirchen II: Bouillon, Datum, Stutzer, Schmitt, Voss, Zabel, Vicente-Breser, Scherer, Wenig, Bernhardt, Franz. (Steinhauer, Graf, Fuchs).

Schiedsrichter: Yannick Silbereisen (SV Oberweyer) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Marius Komorek (32.), 2:0 Leonardo Weiss (40.), 3:0 Leonardo Weiss (60.), 3:1 Julian Graf (75.), 3:2 Paul Fuchs (81.), 3:3 Patrick Schmitt (91., Foulelfmeter).

SG Ahlbach/Oberweyer - SG Oberlahn 0:1 (0:0): Die Heimelf dominierte die erste Halbzeit, verpasste aber mehrfach den möglichen Führungstreffer. So scheiterte Bünyamin Yildirim bereits früh mit einem Schuss aus rund 25 Metern am stark reagierenden gegnerischen Keeper Björn Zimmermann. Weitere Möglichkeiten vergaben unter anderem Niklas Seitner, Benjamin Kretschmer und wiederum Bünyamin Yildirim. Kurz nach der Pause erfolgte dann die kalte Dusche für die Heimelf. Mit ihrer ersten Torchance im Spiel erzielten die Gäste durch Christian Hardt per Kopf nach einer Freistoßflanke das Tor des Tages (47.). Die Führung hätte Marco Cromm beinahe ausgebaut, doch er traf per Schlenzer nur den Innenpfosten. In der Folge versuchten die Gastgeber zwar einiges, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Jan Schierloh sah noch die rote Karte (78.). "Ein knapper und glücklicher Auswärtssieg", bilanzierte Armin Schönborn, Berichterstatter der SG Ahlbach/Oberweyer.

Ahlbach/Oberweyer: Huttarsch, Heep, Kretschmer, Schäfer, Schierloh, Knopp, Seitner, Klingebiel, Reitz, Gabb, Yildirim. (Häuser, Alves, Weihmann, Gentile, Lobaccaro, Qehaja).

Oberlahn: Zimmermann, Umlauf, Störzel, L. Cromm, M. Ketter, Steckenmesser, L. Ketter, M. Cromm, Kopp, Abel, C. Hardt. (Feick, Al-Sharafi, Bangert, T. Hardt, Graf).

Schiedsrichter: Christian Schuster (FC Schöffengrund) - Zuschauer: 80 - Tor: 0:1 Christian Hardt (47.) - rote Karte: Jan Schierloh (78., Ahlbach/Oberweyer).

TSG Oberbrechen - SV Elz 2:0 (0:0): Die Partie zur Oberbrechener Kirmes begann mit einer großen Dominanz der Gastgeber, die jedoch etliche Großchancen liegen ließen. Unter anderem traf Alexander Schraut per Freistoß die Torlatte. Kurz vor der Pause ließ der Elzer Keeper Jan Schepukat den Ball durch die Finger flutschen, rettete die Kugel aber noch kurz vor dem Überqueren der Torlinie. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Oberbrechen das Geschehen, während Elz tief in der eigenen Hälfte stand und auf Konter lauerte. Nach einem fahrlässigen Ballverlust der Heimelf wären die Gäste beinahe in Führung gegangen. In der Schlussphase machten die Gastgeber den Sieg perfekt. Zunächst gelang Nicolas Gebhardt per Kopf nach einem Eckball der Führungstreffer (76.). Dann netzte Jonas Kremer nach einem Doppelpass mit Steve Hönscher mit einem präzisen Schuss in das untere Toreck ein (81.). Das mögliche 3:0 verpasste Pascal Schmitt, der die Torlatte anvisierte. "Ein verdienter Sieg für uns. Durch diesen haben wir am Kirmeswochenende umso mehr Gründe zu feiern", meinte TSG-Berichterstatter Sascha Lanzel.

Oberbrechen: T. Wagner, Schmidt, Gebhardt, Schraut, Rudloff, Heldt, J. Kremer, Schumacher, Hönscher, Schmitt, Martin. (K. Kremer, Sentürk, Schneider, Q. Wagner).

Elz: Schepukat, Brötz, Reichwein, Campana, Neis, Eisinger, Schenk, Tural, Born, Wolf, Zouaoui. (Kunz, Frackowiak, Bay).

Schiedsrichter: Ayman Aamer (1. FSV Schierstein) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Nicolas Gebhardt (76.), 2:0 Jonas Kremer (81.).

RSV Würges - SG Nord 1:1 (1:1): Würges erwischte einen Auftakt nach Maß, denn bereits nach wenigen Sekunden netzte Jermaine Pedraza zum Führungstreffer ein (1.). Nord zeigte sich nur kurzzeitig geschockt und glaubte an seine Stärken. So war es Noah Hannappel, der Mitte der ersten Halbzeit zum Ausgleich traf (22.). In der Folge agierten beide Teams aus einer gut stehenden Defensive heraus. So lief der Ball zwar gut durch die eigenen Reihen, doch in die gefährliche Zone kamen die Akteure nur selten. Wenn der Ball doch mal gefährlich auf das Gehäuse kam, waren die beiden aufmerksamen Torhüter Leon Kröller und Martin Funk zur Stelle. So blieb es beim Unentschieden.

Würges: Kröller, Abarkan, Häder, Hecht, Pedraza, Nukovic, Biskic, Schäfer, Brands, Din, Harmouch. (Aoulad, Granja, Klippel, Akcakaya, Can, Gering).

Nord: Funk, Stähler, Hen, Rademacher, Hannappel, Fröhlich, Jung, Trinz, Prohaska, Schneider, Traudt. (Schlimm, Orschel, Haake).

Schiedsrichter: Cedrik Münz (SV Steckenroth) - Zuschauer: 75 - Tore: 1:0 Jermaine Pedraza (1.), 1:1 Noah Hannappel (22.).