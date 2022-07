1 min

Fußball: Oberlahn und Wilsenroth eine Runde weiter

Zwei Spiele standen am Freitagabend in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals auf dem Programm. Favorit SG Oberlahn siegte in Seelbach, der SV Wilsenroth bezwang einen A-Ligisten.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg