Fußball: Siege für Waldernbach und Wirbelau Dreier-FSG

Den zweiten Saisonerfolg in der Kreisoberliga feiert der TuS Waldernbach am Freitagabend, in der A-Liga setzt sich Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen bei der SG Weinbachtal durch.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg