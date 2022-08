5 min

Fußball: "Spontane Verstärkung" im Anflug

Englische Woche in der Kreisoberliga: Legt Niedershausen/Obershausen vor dem Spiel bei der SG Selters personell nach? Acht Partien steigen am Donnerstag, sechs Spiele am Sonntag.

Von Christian Pomoja Sportredakteur Dillenburg