3 min

Fußball: TuS Löhnberg feiert Derbyerfolg

Im Duell der Nachbarn mit drei Treffern in den letzten fünf Minuten hat Löhnberg in Drommershausen einen Dreier in der B-Liga, Gruppe 1, eingefahren. Die Topteams feiern klare Siege.

Von Manuel Kapp und Christian Pomoja