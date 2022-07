Fußball: WGB und Weyer II im Halbfinale

Jetzt teilen:

VILLMAR - Die Gruppenphase beim Fußball-Wochenturnier um den 15. Sparkassen-Cup ist beendet. Mit ihren Siegen am Freitag zogen der RSV Weyer II und WGB Weilburg ins Halbfinale ein. Am Samstag trifft WGB um 16 Uhr auf die SG Niedershausen/Obershausen, der RSV Weyer II duelliert sich um 17.45 Uhr mit der SG Winkels/Probbach/Dillhausen um den Finaleinzug.

Gruppe 2, RSV Weyer II - FCA Niederbrechen 2:1 (1:0): Niederbrechens Tim Schneider (5.) vergab die erste Möglichkeit, Weyer II ging nach einer Flanke von Fabian Wengenroth durch David Blecher (15.) 1:0 in Führung. Beide Teams hatten noch einige Chancen, die Torhüter waren aber zur Stelle. In Hälfte zwei legte Henrik Schmidt (38.) das 2:0 nach. Kurz darauf verkürzte Florian Ratschker (40.). Ein weiteres Tor sollte in dem flotten Duell auf Augenhöhe nicht mehr fallen. - Tore: 1:0 David Blecher (15.), 2:0 Henrik Schmidt (36.), 2:1 Florian Ratschker (41.).

Gruppe 3, FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen - WGB Weilburg 2:4 (1:2): Beide Teams gaben ordentlich Dampf, die Führung gelang aber WGB durch Bünyamin Cakir (17.). Eine Unstimmigkeit in der Weilburger Abwehr nutzte Ognjen Zoric (30., Kopfball), um den Ausgleich zu erzielen. Doch Faik Cinar (30.) sorgte für die 2:1-Pausenführung von WGB und legte nach dem Seitenwechsel auch den dritten Treffer (34.) nach. Nach einem Foul im Strafraum verkürzte Patrick Pfeiffer (40.) per Foulelfmeter auf 2:3. Für die Entscheidung sorgte Osman Topal (45.), der sich durch den Sechzehner tankte und den verdienten 4:2-Sieg für WGB sicherte. - Tore: 0:1 Bünyamin Cakir (17.), 1:1 Ognjen Zoric (13.), 1:2 Faik Cinar (30.), 1:3 Faik Cinar (34.), 2:3 Patrick Pfeifer (40., Foulelfmeter), 2:4 Osman Topal (45.).

Spielplan

Samstag, 30. Juli: 16 Uhr: SG Niedershausen/Obershausen - WGB Weilburg; 17.45 Uhr: RSV Weyer II - SG Winkels/Probbach/Dillhausen.

Sonntag, 31. Juli: 14 Uhr: Einlagespiel JSG Lahntal; 15 Uhr: Spiel um Platz drei; 17 Uhr: Spiel um Platz eins.

15. KSK-Cup in Aumenau

Gruppe 1

TuS Drommershausen - TuS Löhnberg 0:0

SG Niedershausen/Obershausen - Löhnberg 2:0

Drommershausen - Niedershausen/Obersh. 0:2

1. SG Niedershausen/Obersh. 2 2:0 6

2. TuS Drommershausen 2 0:2 1

2. TuS Löhnberg 2 0:2 1

Gruppe 2

RSV Weyer II - SG Villmar/Arfurt/Aumenau 4:1

Niederbrechen - Villmar/Arfurt/Aumenau 2:0

RSV Weyer II - FCA Niederbrechen 2:1

1. RSV Weyer II 2 6:2 6

2. FCA Niederbrechen 2 3:2 3

3. SG Villmar/Arfurt/Aumenau 2 1:6 0

Gruppe 3

FSG Wirbelau/Schupb./Heckh. - SG Oberlahn 0:4

WGB Weilburg - SG Oberlahn 1:0

Wirbelau/Schupb./Heckh. - WGB Weilburg 2:4

1. WGB Weilburg 2 5:2 6

2. SG Oberlahn 2 4:1 3

3. FSG Wirbelau/Schupb./Heck. 2 2:8 0

Gruppe 4

SG Merenberg - SG Winkels/Probbach/Dillh. 2:2

SG Weinbachtal - Winkels/Probbach/Dillh. 0:5

SG Merenberg - SG Weinbachtal 2:0

1. SG Winkels/Probbach/Dillh. 2 7:2 4

2. SG Merenberg 2 4:2 4

3. SG Weinbachtal 2 0:7 0