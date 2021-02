Fußballer, bewegt euren Körper!

Alexander Schraut (27) löste bei der TSG Oberbrechen in der Runde 2019/20 das langjährige Trainerduo Christian Michel und Andreas Weyl ab und führte die Mannschaft nach ihrem damaligen Abstieg in die A-Liga direkt in die Kreisoberliga zurück, wo die TSG zum Abbruch auf Tabellenplatz eins steht. Sein Abitur legte der ehemalige Gymnasiast am Philippinum in Weilburg nach seinem Wechsel vom SV Wehen zum Chemnitzer FC am dortigen Sportgymnasium, einer Eliteschule des Sports und zugleich Olympiastützpunkt, 2011 ab. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann nahm der Schadecker sein Studium "Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie" an der deutschen Sporthochschule in Köln auf. Nach seiner absolvierten Thesis in zwei Wochen will sich Schraut als Fußballtrainer "maximal durch die nächsten Lizenzen des DFB weiterentwickeln", wie er selbst sagt. Die Basis legte der im vergangenen September in Grünberg mit seiner erfolgreichen Prüfung zum B-Lizenz-Trainer. Als einer von wenigen Absolventen des Lehrgangs qualifizierte er sich für die nächst höhere Lizenzstufe. Als Fußballer wechselte Schraut in der U13 vom FCA Niederbrechen in das Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden, dem der Hessenauswahlspieler vier Runden lang angehörte. Dann folgte ein mutiger Schritt in den Osten der Republik, zunächst für zwei Jahre zum Chemnitzer FC, ehe er sich in der Saison 2011/2012 der U19 von Dynamo Dresden anschloss. Nach dem Ende seiner Jugendzeit ging es direkt zum SV Hadamar, wo sich Alex Schraut als Spieler in der Hessenliga sofort etablierte. Das ist ihm auch als Trainer bereits in jungen Jahren ganz gut gelungen.

bk / Foto: TSG Oberbrechen