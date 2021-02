Fußballer laufen für die gute Sache

Felix Schmid, der sich bereits beim Punktspielstart gegen den VfL Eschhofen einen Achillessehnenabriss zugezogen hatte, begleitete auf dem Fahrrad seine Teamkollegen (v.l.) Dominik Doogs, Tim Dalef und Florian Gärtner auf der Halmrathondistanz. Benjamin Hofmann war die Strecke bereits zuvor alleine gelaufen, Loris Neeb wird den Lauf diese Woche nachholen. Foto: Hans-Günter Pulch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-HERINGEN - Hünfelden-Heringen (bk). Sich fit halten und dabei Gutes tun - diese Idee entwickelten Spieler der SG Heringen/Mensfelden in der schon seit November andauernden fußballlosen Zeit.

In diesen Wochen und Monaten etablierte sich beim Tabellenvierten der A-Liga ein harter Kern um Tim Dalef, Florian Gärtner, Dominik Doogs, Loris Neeb und Benjamin Hofmann, der sich regelmäßig zu zweit zu einer Laufrunde traf. Die Kilometer wurden immer mehr und die Motivation so groß, dass ich die Fußballer vornahmen, einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer unter die Laufschuhe zu nehmen.

600 Euro an Personal

von Pflegeeinrichtungen

Co-Trainer Jonas Lorkowski schlug vor, dieses Vorhaben als Spendenlauf in die Tat umzusetzen. Diese Idee entwickelte rasch eine Eigendynamik, denn auch die Laufgruppe des TSV Heringen um Abteilungsleiterin Nina Henke schloss sich dem Projekt an. Ein paar Anrufe bei lokalen Firmen - und schon waren Sponsoren gefunden. Die Zeiten der Fußballer konnten sich sehen lassen, denn alle blieben unter der Zwei-Stunden Marke. Vor allem Benjamin Hofmann (1:32 Stunden) Tim Dalef (1:39) beeinruckten mit ihrem Tempo. Dominik Doogs und Florian Gärtner absolvierten die Strecke in 1:52 Stunden.

Nach dem Schweiß flossen die Spende. Die 200 Euro von Sponsor Michael Seliger (Sanitär und Heizungsinstallation) gehen an das Personal des "Schottener" Alten- und Pflegeheims in Kirberg, derselbe Betrag, zur Verfügung gestellt von der Firma Henritzi & Rohmann Gmbh, an die Beschäftigten von Haus Iris-Lau GmbH und Co KG und weitere 200 Euro, gespendet von der Osteopathie-Praxis Kira Kruft (Niederbrechen) an die "Hospiz Hilfe Goldener Grund" in Bad Camberg.

"Diese Spenden sollen auch ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung gegenüber dem Pflegepersonal sein", freute sich Hans-Günter Pulch, Vorstandsmitglied des TSV Heringen, über die gute Tat der Fußballer.