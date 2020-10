Fußballer spuckt, Sportgericht sperrt lange

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Eine empfindliche Strafe hat ein Spieler aus einer Mannschaft der Fußball-Kreisoberliga Limburg-Weilburg erhalten. Nach einem verlorenen Zweikampf hatte der Akteur laut Sonderbericht des Schiedsrichters in Richtung des Gegenspielers gespuckt und diesen am Kopf getroffen.

Der zuständige Einzelrichter des Kreissportgerichts Limburg-Weilburg hat den Spieler mit einer Sperre von acht Pflichtspielen belegt. In der Urteilsbegründung heißt es: "Die Aktion des Spielers ist, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie als schwerwiegendes Vergehen anzusehen und als grobe Beleidigung zu bewerten. Er hat durch das Spucken die Gesundheit des Spielers gefährdet beziehungsweise eine gesundheitliche Beeinträchtigung billigend in Kauf genommen."