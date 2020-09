Gegner haben es in sich

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (rwe). Den Schwung mitnehmen – einfacher gesagt, als getan für die beiden heimischen Vertreter in der Fußball-Hessenliga, die am Mittwoch Siege eingestrichen haben, denn die Gegner von TuS Dietkirchen und SV Hadamar haben es in sich.

TuS Dietkirchen – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Sa., 15 Uhr): Den Zeitplan bis Samstagnachmittag stellte Thorsten Wörsdörfer bereits kurz nach dem 2:1-Sieg am Mittwochabend auf. „Jetzt feiern wir eine Stunde lang, atmen bis Samstag etwas durch und dann geht es weiter“, schilderte der Trainer des TuS Dietkirchen, wie seine Mannschaft die Zeit bis zum Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Osthessen verbringt. Dieses kommt nach drei Partien ohne Verlustpunkt und Gegentreffer auf den Reckenforst, um seine weiße Weste zu wahren. „Wir haben nichts zu verlieren", rückt Wörsdörfer die Verhältnisse gerade und stellt auch heraus, dass das spät gedrehte Spiel gegen Fernwald die Situation beim TuS vorübergehend entschärfte. Mit vier Punkten lässt sich schließlich deutlich besser leben als mit nur einem Zähler. Außerdem steckt es in den TuS-Genen, gegen Spitzenmannschaften das Letzte aus sich herausholen zu können. Wörsdörfer erinnert sich genau an so manche Partie aus der Vorsaison, in der der damalige Aufsteiger die Favoriten ins Wanken, aber „nur“ zweimal in den Derbys gegen Hadamar zum Fallen brachte. „Wir haben häufig gute Leistungen gezeigt, aber nicht die entsprechenden Punkte geholt, die möglich waren“, erinnert sich der Westerwälder auf der Bank der Rot-Schwarzen. Wenn der Umkehrschluss zutreffen würde, könnte er auch mit einem gelinde gesagt mittelmäßigen Auftritt leben. Am liebsten soll aber neben dem Ergebnis auch die Art und Weise stimmen, und in diesem Bereich zeigte der TuS unter der Woche einen deutlichen Fortschritt gegenüber der 0:3-Niederlage in Griesheim. – Redaktionstipp: 0:3.

1. Hanauer FC – SV Hadamar (Sa., 15 Uhr): Nach drei Spieltagen festigen sich die Eindrücke langsam aber sicher. Und dazu zählt auch, dass sich der Vergleich zwischen Hanau und Hadamar fast schon das Prädikat „Spitzenspiel“ verdient. Auf Hadamarer Seite sprechen neun Punkte nach drei Partien dafür, während bei den Gastgebern, die aufgrund der Absetzung des Friedberg-Spiels erst zwei Einsätze bestritten und vier Punkte holten, der Blick auf den Kader ausreicht, um die besondere Qualität des Teams zu erkennen. Trotzdem will SVH-Trainer Stefan Kühne noch nicht von einem Spitzenspiel sprechen: „Damit würde ich noch drei, vier Spieltage warten.“ Dass seine Rot-Weißen gegen Erlensee und vor allem Waldgirmes am Mittwoch überzeugten, verdeutlicht dem ehemaligen Mainzer, dass das Team nach dem Umbruch schon gut zusammengefunden hat. „Die Pokalspiele haben uns dabei geholfen, direkt im Wettkampfmodus zu sein. Das war ein Vorteil für uns. Ich glaube, dass wir auch gegen Hanau etwas holen können. Der Gegner hat eine starke Mannschaft, aber auch wir sind nicht einfach zu bespielen.“ Der älteste Fußballverein Hessens greift mit einer Verpflichtungsoffensive an. Mit Cem Kara, Semih Sentürk, Rico Kaiser und Luca Alessandro kamen vier letztjährige Regionalligaspieler zum Team um den als Spielertrainer fungierenden ehemaligen Bundesligaprofi Michael Fink. – Redaktionstipp: 2:2.