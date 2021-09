Gruppenliga: SV Hadamar II mit sieben auf einen Streich

Jura Gros eröffnete den Torreigen für den SV Hadamar II beim 7:3 in Bleidenstadt. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Gruppenliga hat sich der SV Hadamar II mit einem Kantersieg in der Spitzengruppe behauptet. Eine deutliche Niederlage kassierte hingegen die personell arg gebeutelte SG Selters bei Tabellenführer TuS Hornau und bleibt ebenso sieglos wie der RSV Würges nach der Heimpleite gegen die SG Hoechst im Tabellenkeller stecken.

TSV Bleidenstadt - SV Hadamar II 3:7 (1:3): Während die Lokführer streiken, läuft der Offensivexpress des SV Hadamar II wieder auf Hochtouren. Schon zur Pause hatten Jura Gros (11.), Larion Kosuchin (30.) und Jonas Hetzl (32.) beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tim Flemming (17.) die Weichen auf Auswärtssieg gestellt. Dann rollten die Reservisten wie ein ICE durch die Bleidenstädter Hälfte, vor allem Mohammad Kazerooni machte mit seinem Dreierpack (56., 64., 81.) mächtig Dampf. Larion Kosuchin hatte zwischenzeitlich das halbe Dutzend voll gemacht. Das 2:4 durch den Ex-Hadamarer Sebastian Gurok (58.) und das 3:6 durch Jonathan Zelz (78.) waren Schönheitsfehler, "die auf Grund nachlässiger Abwehrarbeit entstanden sind", berichtet SVH-Pressesprecher Hans Reichwein.

Bleidenstadt: Petschulies, Eberhardt, Ott, Zelz, Nogly, Gurok, Utsch, Enders, Giess, Bretschneider, Flemming (Altenhofen, Endale, Golle, Alt, Saeed).

Hadamar: Woloszyn, Steinebach, Ludwig, Kazerooni, Rausch, Kosuchin, Gros, Hetzl, Stahl, Murphy (Hering, Schulz, Kullmann, Syla).

Schiedsrichter: Mirko Radl (Biebesheim) - Zuschauer: 80 - Tore: 0:1 Jura Gros (11.), 1:1 Tim Flemming (17.), 1:2 Larion Kosuchin (30.), 1:3 Jonas Hetzl (32.), 1:4 Mohammad Kazerooni (56.), 2:4 Sebastian Gurok (58.), 2:5 Mohammad Kazerooni (64.), 2:6 Larion Kosuchin (68.), 3:6 Jonathan Zelz (78.), 3:7 Mohammad Kazerooni (84.).

TuS Hornau - SG Selters 5:0 (0:0): Personell brutal gebeutelt und dann nach 15 Minuten die Auswechslung von Abwehrchef Richard Müller. Bei Selters, mit drei Akteuren aus der zweiten Garnitur im Spiel, läuft aktuell nahezu alles schief. Die Gastgeber wurden mit dem Anpfiff ihrer Favoritenrolle gerecht und rissen das Spiel an sich. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Dennis Frank, als er das leere Tor aus spitzem Winkel verfehlte. Die Selterser Defensive hielt stark dagegen, hatte aber nach vorne kaum Aktionen. Hornau kam wach aus der Kabine und entschied das Spiel innerhalb weniger Minuten. Felix Erbe erwischte die schläfrige SG-Defensive eiskalt und erzielte die Führung (49.), Tim Claas traf sehenswert aus 16 Metern in den Winkel zum zwischenzeitlichen 3:0 (59.). Der Meisterschaftsanwärter fuhr in der Folge den Sieg ohne Probleme ein, Felix Erbe machte in den Schlussminuten den Dreierpack perfekt und besiegelte den nach der guten ersten Hälfte für die SGS bitteren 5:0-Endstand.

Hornau: Archut, Andreutti, Bruni, Erbe, Riley (71. Janke), Wintermeier, Goharnia (61. de Maio), Frank, Fay, Moelle (46. Claas), Tesfazghi.

Selters: Muth, M. Stähler, Müller (15. Tausch), Toffeleit, da Conceicao, S. Stähler, Wolter (61. Maurer), Fuchs (77. Steul), Freihube, Voss, Schmidt.

Schiedsrichter: Tonecker (Altenstadt) - Zuschauer: 120 - Tore: 1:0 Felix Erbe (49.), 2:0 Lukas Wintermeier (54.), 3:0 Tim Claas (59.), 4:0 Felix Erbe (81., Foulelfmeter), 5:0 Felix Erbe (85.).

RSV Würges - SG Hoechst 0:2 (0:1): Das der RSV Würges mit einem Rückstand in die Pause ging, war auch dem Pech geschuldet, denn die Heimelf bot der SG Hoechst eine Partie auf Augenhöhe. Nach dem 0:1 durch Julien Antinac (15.) scheiterte Alen Jukovic am Pfosten und ein Abwehrbein klärte gegen Tobias Uran auf der Torlinie. Nach dem Wechsel verflachte die Partie. RSV-Berichterstatter Matthias Grossmann sprach sogar von einem "traurigen Gruppenliga-Spiel von zwei Mannschaften, die gezeigt haben, warum sie unten stehen". Dass Hoechst diese traurige Partie gewann, lag an der Effizienz. Dennoch dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Firat Tayboga (90.) den Deckel drauf machte. Kurz zuvor hatte beim Verlierer Milos Jovanovic noch die rote Karte gesehen.

Würges: Kröller, Häder, Hecht, Uran, Nukovic, Jovanovic, Abarkan, Aaki, Harmouch, Din, M. Chaparro (Kazerooni, Cevik, Hohl, Munstermann, Böhmer, Haroun).

Hoechst: Kara, Winter, Enders, Zerzic, Tayboga, M. Antinac, J. Antinac, Gök, Ahmjahid, El Ouardani, Müller (Koustar, Ippolito, Mendez, Kocur, Niebling, Büyük).

Schiedsrichter: Nils Dyck (Wetzlar) - Zuschauer: 90 - Tore: 0:1 Julien Antinac (15.), 0:2 Firat Tayboga (90.) - rote Karte: Milos Jovanovic (89., Würges, Unsportlichkeit).