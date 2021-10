Hadamar III: Irfan Düzel bezieht Stellung zur Abmeldung

"Erst mal muss ich sagen, dass es ziemlich traurig ist, wie es zur Abmeldung gekommen ist. Wir waren eigentlich auf dem besten Weg, wieder erfolgreich guten Fußball zu spielen, was die letzten Jahre es auch bewiesen haben. So wie die Vorbereitung angefangen hat, war es schon zum Scheitern verurteilt, denn wir hatten keinen echten Torhüter, sodass wir in Testspielen immer einen Feldspieler ins Tor stellen mussten. Ich meine, in der Vorbereitung ist das kein Thema. Aber der Bitte, sich um einen Torhüter zu kümmern, kam der Verein einfach nicht nach. Es war nach dem Motto "Die machen das schon irgendwie". Vor der Vorbereitung hatte uns damals der dritte Torhüter von der ersten Mannschaft zugesagt, dass er uns in der Saison zur Verfügung stehen würde. Jedoch hat er kurz vor Wechselfrist noch den Verein verlassen. So hatten wir kaum noch Chancen, einen Torhüter zu organisieren ohne die Hilfe des Vereins. Die Zweite hatte dasselbe Problem und da konnte man zweimal in Form eines Amateurvertrags einen Torhüter organisieren und da frage ich mich, warum es bei uns nicht geht? Dann kam noch dazu, dass ein wichtiger Baustein der Mannschaft sich im Training die Achillessehne gerissen hat und die Saison für ihn gelaufen war. Es hatten sich auch andere Spieler immer wieder verletzt, sodass die Zahl der Ausfälle immer länger wurde. Daraufhin hab ich jemanden vom Vorstand angeschrieben, ob es möglich wäre, einen Spieler der alten Herren per Amateurvertrag quasi zu verpflichten, da er bereit wäre, uns auszuhelfen aber jedoch bis zur Winterpause für Pflichtspiele gesperrt ist, weil seine Anmeldung beim Verband zu spät erfolgt ist. Die Antwort von der Person war nur: "Nein, so etwas machen wir nicht". Dann wurde uns versprochen, dass vier, fünf Spieler von der A-Jugend zu dieser Saison zu uns aufrücken werden, doch es kamen nur zwei Spieler hoch, wobei einer vor Saisonbeginn beruflich bedingt nicht mehr zur Verfügung stehen konnte. Es sollte uns auch die zweite Mannschaft ab und an mal aushelfen, aber da war die Verletztenliste auch ziemlich lang. Einige Spieler von uns waren zwischendurch im Urlaub und andere wiederum haben keine Zeit mehr für Fußball gehabt, wo man natürlich dem Vorstand nichts vorwerfen und was in jeder Mannschaft passieren kann. Aber wenn aufgrund von Verletzungen, nicht vorhandenen zugesicherten A-Jugend-Spielern und vor allem einem fehlenden Torhüter der Verein bzw. Vorstand sich in der Situation nicht bereit erklärt, auch mal der dritten Mannschaft zu helfen, in welcher Form auch immer, dann ist es nur noch traurig und das Ganze ist zum Scheitern verurteilt. Es hieß immer "Drei Mannschaften, ein Verein", aber ich habe all die Jahre seit der Fusion immer das Gefühl gehabt, dass wir das fünfte Rad am Wagen waren. Das hat sich zum Beispiel auch in der Mannschaftsbekleidung (Trikots, Trainingsanzüge usw.) gezeigt, was für einen Wert wir für den Verein hatten. Die erste und zweite Mannschaft hatte alles durch Sponsoren vom Verein gestellt bekommen und wir wiederum mussten uns selber Sponsoren organisieren und selbst ein Teil aus der eigenen Tasche zahlen, um uns mit Trikots usw. auszustatten und das schon immer. Irgendwann nach all den Jahren hatte man sich damit abgefunden, dass wir ziemlich eigenständig sind, auch wenn wir "ein Teil" des Vereins waren. Aber sowie diese Saison angefangen hat, war einfach schlichtweg eine Katastrophe vorprogrammiert und hat das Fass zu Überlaufen gebracht. Zu den Spielen von uns war auch kaum ein Mitglied des Vorstands vor Ort, außer manchmal zu den Heimspielen, was auch schon für sich spricht. So hatten sie auch keinen Überblick der Problematik der letzten Wochen, weil einfach kein Interesse bestand, sich mit dem Thema "Hadamar III" zu beschäftigen. Klar hatten wir auch eine Teilschuld zu der ganzen Misere, wie z. B. der Spielabbruch in Gräveneck, wo wir uns bedingt durch die katastrophale Personalsituation usw. dazu hinreißen haben lassen, das Spielfeld vor Spielende zu verlassen. Das war eine impulsive Entscheidung, über die man im Nachhinein streiten kann. Es war vielleicht ein Fehler, zu dem ich auch stehen kann, und in Zukunft sollte so etwas auch nicht passieren, egal wie die Situation aussieht. Aber der Verein hat nicht mal mit uns darüber gesprochen, warum es zu einem Spielabbruch kommen musste. Man hat uns einfach wieder als "Assis" abgestempelt und keine Ahnung, warum und weshalb so etwas passiert ist. Denn nach dem zweiten oder dritten Spieltag hatten wir schon Probleme, elf Mann auf den Platz zu bringen plus ein, zwei Auswechselspieler. Es mussten Spieler reaktiviert werden, die eigentlich nicht mehr spielen wollten oder in Vergangenheit in Ungnade gefallen sind. Nachdem sich aber auch noch unser provisorischer Torhüter schwer verletzt hat, der eigentlich Feldspieler ist, waren wir auf jeden Spieler angewiesen, egal was in der Vergangenheit passiert ist, da vom Verein keine Hilfe zu erwarten war. Nach dem Spiel in Steinbach (1:8), wo wir auch gerad so zwölf Mann organisieren konnten und der zwölfte Mann einer der Trainer war, der eigentlich bedingt durch Knieprobleme gar nicht mehr spielen wollte, haben wir das Amt des Trainers niedergelegt. Wir haben so ein Zeichen setzen wollen, damit der Verein endlich mal handelt, aber dem war nicht so. Ich wollte noch als Spieler zur Verfügung stehen und es war nicht so, dass keiner mehr Lust hatte weiterzuspielen, wie es in der Stellungnahme von Vereinsseite stand, auch wenn mit dem öffentlichen Post auf Facebook ("Hadamar III bleibt Sorgenkind") über das Ziel hinausgeschossen wurde. Wir wollten einfach, dass der Vorstand sich mal Gedanken macht und dementsprechend reagiert. Es war nicht unser Plan, dass der Verein ein Spiel absagt bzw. die Mannschaft komplett abmeldet. Es hat vorher nicht ein vernünftiges Gespräch zwischen Vorstand und Mannschaft stattgefunden. Sie haben sich mit der Abmeldung alles einfach gemacht und sich der Verantwortung somit entzogen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass einige Spieler mit ihrer Unzuverlässigkeit und Disziplinlosigkeit zu der ganzen Misere beigetragen haben, aber die größte Schuld muss man hier klar und deutlich dem Verein bzw. dem Vorstand zuschieben, weil sie einfach nie eine richtige Bindung zur dritten Mannschaft hergestellt haben, um nur ansatzweise zu verstehen, was die Probleme der letzten Wochen oder gar Jahre waren. Einfach nur traurig, was für ein Ende die ganze Sache genommen hat, aber hiermit ist für mich bzw. für den größten Teil der Spieler das Kapitel "Hadamar" erledigt. Wünsche dennoch dem Verein alles Gute für die Zukunft."