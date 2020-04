Dieser Platz diente in den vergangenen Jahren immer mal wieder als Ausweichquartier für verschiedene Clubs. Ein Verein wollte die Anlage gerne auf Vordermann bringen und sich darauf sogar ein kleines Sportheim stellen. Das Ansinnen scheiterte aber an den Besitzverhältnissen. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Der FC Waldbrunn hätte in der Verbandsliga zum starken FV Biebrich gemusst. In der Gruppenliga hätte die SG Niedershausen/Obershausen vor dem Kellerduell bei TuRa Niederhöchstadt gestanden. Die Kreisoberliga hätte mit den Spielen SG Merenberg – TuS Waldernbach und SG Weinbachtal – SG Oberlahn bei bestem Fußballwetter zwei Zuschauer trächtige Derbys beschert. Gleich sechs Dörfer wären im Lokalduell der A-Liga zwischen der SG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen und der FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach aufeinander geprallt. Und in den B-Ligen hätten sich hier der SC Ennerich und der SV Bad Camberg um Punkte für den Klassenerhalt gestritten und sich dort Spitzenreiter SV Hadamar III und Schlusslicht SV Mengerskirchen II in einem ungleichen Kräftemessen gegenüber gestanden. Hätte, hätte, Fahrradkette – der Spieltag am Sonntag war lange abgesetzt. Und auch die nächsten Durchgänge im April werden nicht ausgetragen – noch nicht. Es hat nämlich den Anschein, als spiele der Hessische Fußball-Verband auf Zeit und wolle die Saison doch noch zu Ende bringen. Diesen Eindruck werden Sie sicher auch bekommen, wenn Sie unseren Artikel „Vom Abbruch ist (noch) keine Rede“ im Regionalsport lesen. Vorher können Sie gerne wieder erraten, welche Fußballplätze wir heute abgedruckt haben.