3 min

Hessenliga: Keine Tore, keine Punkte für Kreisduo

Das Einzige, was der SV Hadamar und der TuS Dietkirchen am Samstag in der Aufstiegsrunde der Fußball-Hessenliga eingespielt haben, waren Platzverweise und Gegentreffer. Punkte und eigene Tore waren nicht dabei.

Von René Weiss