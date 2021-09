Hessenligisten bleiben sieglos

Gemeinsam halten die Hadamarer Ruben Monteiro-Carvalho (l.) und Velibor Velemir (r) den Griesheimer Jean-Marie Starck auf. Foto: René Weiss

LIMBURG-WEILBURG - Der Lauf des SV Hadamar in der Fußball-Hessenliga dauert an. Auch nach dem vierten Spieltag sind die Westerwälder weiterhin ungeschlagen, zum dritten Saisonsieg reichte es beim beim 1:1 (0:0) gegen den SC Viktoria Griesheim allerdings nicht. Der TuS Dietkirchen kassierte derweil beim FV Bad Vilbel eine 1:3 (1:1)-Niederlage.

SV Hadamar - Viktoria Griesheim 1:1 (0:0): Es sind die Wochen der Verteidiger-Tore bei der Mannschaft von Stefan Kühne. Nach Treffern von Mirko Dimter gegen Dietkirchen und Waldgirmes feierten die Akteure in Rot diesmal Brooklyn Wölfinger, der in der 56. Minute am kurzen Pfosten nach einem Freistoß von Jerome Zey hochstieg und per Kopf zum 1:0 vollendete. Das war bis dahin auch durchaus verdient. Nach der 15-minütigen Findungsphase erarbeitete sich die Heimmannschaft Vorteile. Ein Raunen ging durch die Zuschauer, als ein Jason Schäfer einen Befreiungsversuch von Paul Jivan blockte und der Ball nicht allzu weit neben das Tor sprang (21.). Auch bei Jivans starker Flugparade, mit der den Freistoß von Velibor Velemir über die Latte lenkte, lag den rund 200 Besuchern an der Faulbacher Straße der Torschrei auf den Lippen (29.).

Die Hadamarer Dreierkette musste dennoch stets auf der Hut sein, weil die Südhessen es verstehen, schnell umzuschalten. So auch in Minute 15. Nach einer SVH-Ecke marschierte Noah Lorenz mit dem Ball am Fuß los und wurde erst durch Christopher Strauchs Fußabwehr gestoppt. Es war die beste Gelegenheit bis zum 1:0. Das Tor veränderte den Charakter der Begegnung. Von Sicherheit für die Gastgeber keine Spur, viel mehr zeigten die Viktoria eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Sie erhöhte deutlich die Schlagzahl, einzig gefährliche Torabschlüsse fehlten. Entweder blockte ein Abwehrbein die Versuche oder sie waren zu unpräzise - bis zur 84. Minute. Dann setzte sich Nino Cassaniti über die linke Seite durch und vollendete trocken ins lange Eck. Der Ausgleich hatte sich angedeutet, weil die Hausherren kaum noch für Entlastung hatten sorgen können. Trotzdem bitter für die Fürstenstädter: Eine Minute zuvor hatte ein Griesheimer Verteidiger dicht vor der Torlinie Wölfingers 2:0 und somit die Vorentscheidung verhindert. Griesheim wollte auch nach dem 1:1 mehr und hätte erneut durch Cassaniti um ein Haar den Sieg bekommen. Christopher Strauch tauchte ab und hielt seiner Elf das Unentschieden fest.

So wundert es wenig, dass SVH-Trainer Stefan Kühne mit dem Ergebnis gut leben konnte: "Das 1:1 ist gerecht. Wir haben nach unserem Führungstreffer den Faden verloren, und der Mut ist uns abhandengekommen. Das Remis gegen Waldgirmes hat mich mehr geändert als das heute gegen Griesheim."

Hadamar: Strauch - Dillmann, Dimter, Wölfinger - Velemir, Kittel (61. Burggraf) - Teller (79. Paul), Zey, Monteiro Carvalho (85. Kern), Neugebauer - Schäfer.

Griesheim: Jivan - Adusei (83. Breir), Kern, Schumacher, Rasch (79. Cassaniti) - Starck, Schüßler - Assar, El Fahfouhy, Royo (46. Paraschiv) - Lorenz.

Schiedsrichter: Boris Reisert (Rödermark) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0 Brooklyn Wölfinger (56.), 1:1 Nino Cassaniti (84.).

FV Bad Vilbel - TuS Dietkirchen 3:1 (1:1): Thorsten Wörsdörfer fühlte sich an das Derby gegen den SV Hadamar erinnert: Wieder zeigte sein TuS Dietkirchen in einem Auswärtsspiel keine schlechte Leistung, wieder kassierten die Rot-Schwarzen drei Gegentore, wieder machten sie sich mit leeren Händen auf den Heimweg - und wieder war mehr drin. Vier Tage nach dem Coup gegen Rot-Weiß Walldorf schien sich die Erfolgsgeschichte des TuS in dieser Saisonfrühphase fortzusetzen. 1:0-Führung, Chancen auf den zweiten Treffer. Allerdings wurde Dietkirchen das Vergeben der sich bietenden Gelegenheiten zum Verhängnis. "Wir hätten das 2:0 und 3:0 nachlegen müssen", ärgerte sich Trainer Thorsten Wörsdörfer. "Dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen." Aber nachdem Jonathan Mink in der 32. Minute nach einem wunderschönen Pass von Kevin Kratz auf Robin Dankof und einem Lattentreffer Maximilian Zuckrigls den Abpraller vom Aluminium verwertet hatte, ging die Kaltschnäuzigkeit verloren. Bad Vilbels Schlussmann Niklas Schulze parierte einen Zuckrigl-Schuss überragend, und auch Dennis Leukel bekam den Ball nicht im gegnerischen Kasten unter.

Die Einheimischen legten mehr Konsequenz an den Tag, wenngleich der Ausgleich durch Oliver Kovacic (42.) den Dietkirchener Trainer in der Entstehung fuchste. Bei einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte hatten die Reckenforstler ihre sieben Sinne nicht beisammen und liefen in einen Konter, den Kovacic aus spitzem Winkel in die lange Ecke abschloss. "Unsere Leistung hat insgesamt gepasst, aber im Vergleich zu zuletzt waren wir diesmal nicht griffig genug", stellte Wörsdörfer fest. Bad Vilbel machte aus vergleichsweise wenig einen ordentlichen Ertrag. Sprich noch zwei weitere Tore im zweiten Durchgang und somit drei Punkte. In der 58. Minute erzielte Dominik Emmel das 2:1. Für den TuS-Coach das Ergebnis aus einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters: Emmel war's einerlei, ehe Mario Shuteriqi nur sieben Minuten später die Begegnung mit dem 3:1 entschied.

Dietkirchen: Laux, Nickmann (46. Weis), Böcher (75. Cakir), Müller, Kratz, Leukel, Dankof, Zuckrigl, Bergs, Mink (61. Schmitz), Meloni.

Bad Vilbel: Schulze, Alik, Gashi, Kovacic (88. Okuno), Polak (80. Hadzimusic), Embaye, Emmel, Shuteriqi, Shimoda, Safaridis, Lachchaychi (73. Uchiyama).

Schiedsrichter: Mirko Radl (Biebesheim) - Zuschauer 100 - Tore: 0:1 Jonathan Mink (32.), 1:1 Oliver Kovacic (42.), 2:1 Dominik Emmel (58.), 3:1 Mario Shuteriqi (65.).