In der Hessenliga gibt es maximal sechs Absteiger

Corona ist in aller Munde gewesen: In Grünberg haben sich die Fußball-Funktionäre getroffen, um die Saison in der Hessenliga zu planen.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.08.2020 um 16:30 Uhr publiziert.