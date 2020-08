In Fussingen und Dorndorf geht's ums Pokalfinale

Jetzt teilen:

Waldbrunn/Dornburg (bk). Es geht ums Endspiel! In den Halbfinals der Kreispokal-Saison 2019/2020 stehen sich zunächst an diesem Samstag um 18 Uhr im kurzfristig von Ellar nach Fussingen verlegten Match der FC Waldbrunn und der ranghöhere Hessenligist SV Hadamar gegenüber, ehe am Sonntag um 15 Uhr Gruppenligist FC Dorndorf und der zweite Hessenliga-Vertreter TuS Dietkirchen die Finalpaarung komplettieren.

Schade für beide Gastgeber, aber in Zeiten wie diesen liegt die Zahl der aktuell auf den Sportplätzen erlaubte Höchstgrenze bei 250 Personen inklusive Spielern und Vereinsoffiziellen. "Landrat Michael Köberle hatte bereits angekündigt, dass er nicht mehr genehmigt", berichtete Jonas Lahnstein, Vorsitzender des FC Dorndorf, von der Reaktion aus dem Landratsamt aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen.

Elfmeterschießen würde Steffen Moritz blind nehmen

Zum Sportlichen: Die Dorndorfer spielen zwar zwei Klassen tiefer als der Kontrahent, zeigten aber zuletzt im Viertelfinale beim 5:1 gegen die SG Niedershausen/Obershausen eine bärenstarke erste Halbzeit, während der TuS Dietkirchen nach dem 1:1 zur Pause beim FC Steinbach erst nach 50 Minuten ins Rollen kam, dann aber mächtig und noch standesgemäß mit 8:1 gewann. Eine klare Sache dürfte dieses Duell ebenso wenig werden, wie das Derby in Fussingen. Hadamar tat sich in Waldbrunn schon einmal schwer und dürfte über die Verlegung vom Kunstrasen auf den durch die Trockenheit mitgenommenen Fussinger Naturrasen, auf dem der Hessenligist einst das Elfmeterschießen zum Weiterkommen benötigte, nicht gejubelt haben. "Ein Elfmeterschießen würde ich blind wieder nehmen, aber mir ist bewusst, dass dafür einiges zusammenkommen müsste", meint FCW-Trainer Steffen Moritz, der sich beim 4:3-Testspielsieg beim Wetzlarer Gruppenligisten FC Burgsolms am Dienstag mit drei Treffern in Torlaune zeigte.