Donnerstag,
16.07.2020 - 10:40
2 min
Jacob Pistor geht "lieber zu einem ambitionierten Hessenligisten"
Jacob Pistor spielt wieder im Fußballkreis Limburg-Weilburg. Nach Stationen bei SF Eisbachtal, SV Wehen Wiesbaden und zuletzt zwei Spielzeiten bei den Sportfreunden Siegen in der Oberliga Westfalen hat der 21-jährige Langendernbacher beim SV Hadamar angeheuert.
Von
André Bethke
Sportredakteur Weilburg
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