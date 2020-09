Jeder darf einmal

Zur neuen Saison übernimmt Peter Stroh (l.) sehr zur Freude des Vorsitzenden Sascha Schmidt den Job des Spielertrainers beim Weilburger FV. Schmidt hofft, dass der Neue länger beim C-Ligisten durchhält, als dies in der abgelaufenen Runde Patrick Schulz und Mirco Best getan haben. Beide strichen nach wenigen wochen die Segeln. Mit fünf Jahren beim Traditionsverein zählt der 46-Jährige, der zuvor Trainererfahrung bei BW Wetzlar und TuS Bonbaden sammelte, zu den etablierten Kräften. Foto: Verein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (bk). In den Freitagsspielen auf Fußball-Kreisebene haben die TuS Lindenholzhausen und der SV Wilsenroth Auswärtssiege gelandet. Alle anderen Partien sind für Sonntag terminiert.

A-Liga

TuS Obertiefenbach - TuS Lindenholzhausen 3:5 (1:1): Das spannende, von Dynamik geprägte und ansehnliche Spiel entschied Lindenholzhausen erst in der Endphase für sich, als die Limburger Vorstädter nach dem Obertiefenbacher 2:2 (75.) durch Justin Diehl nach einer wunderschönen Einzelleistung noch drei Treffer erzielten. Für die Hausherren reichte es gegen die in der Offensive durchschlagskräftigeren Gäste nur noch zum 3:4-Anschluss durch Granit Januzaj. Ungewöhnlich: Die acht Treffer verteilten sich auf acht verschiedene Torschützen.

Obertiefenbach: Diefenbach, Leber, Diehl, Günzl, Baydar, Jeuck, Handeck, Januzaj, Schäfer, K. Schmitt, Polonio (Alickovik, M. Schmitt, Öcal, Haxhijaj, Hisenaj).

Lindenholzhausen: Schmitt, Rompel, J. Fachinger, Bozorgzadeh, Becker, Hain, Machozak, N. Rompel, Friedrich, E. Fachinger, Trabusch (Zuleger, Jung, Celik).

Schiedsrichter: Ismail Üstboga (Solms) - Zuschauer: 60 - Tore: 1:0 Mert Baydar (1.), 1:1 Leon Machoczek (15.), 1:2 Moritz Trabusch (72.), 2:2 Justin Diehl (75.), 2:3 Jonas Becker (81.), 2:4 Ibrahim Celik (83.), 3:4 Granit Januzaj (85.), 3:5 Robin Jung (89.).

Vorschau: Auf die SG Heringen/Mensfelden als das nach der SG Nord am meisten als Titelkandidaten gehandelten Team wartet beim VfL Eschhofen gleich ein Härtetest. Die SG Weilmünster/Laubuseschbach (gegen SG Selters II) und die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach (gegen RSV Weyer II) wollen ausnutzen, dass die ersten Mannschaften ihrer Gegner zeitgleich spielen und deshalb keine Verstärkung von oben möglich ist. Im einzigen Oberlahnduell geht die SG Villmar/Aumenau/Arfurt als Favorit ins Rennen gegen Aufsteiger TuS Drommershausen.

B-Liga

RSV Würges II - SV Wilsenroth 1:4 (0:2): Nach 15 Minuten führte Wilsenroth schon mit 2:0, doch die gut mitspielenden Würgeser ließen sich nicht abschütteln. Der Anschlusstreffer des Neulings nach der Pause sorgte bei Wilsenroth für neue Kräfte. Martin Klink und Corrado Pizzio machten mit ihrem jeweils zweiten Treffer den Deckel drauf. Ein verdienter Gästesieg, zumal Christian Hartmann noch zweimal Aluminium traf. - Tore: Heiko Brands - Martin Klink (2), Corrado Pizzio (2),

Vorschau: Mit dem FSV Würges und dem OSV Limburg treffen in Gruppe 1 zum Auftakt zwei selbst ernannte Meisterschaftskandidaten aufeinander. Die zum Favoritenkreis gezählten Mannschaften des TuS Löhnberg (gegen WGB Weilburg) und der SG Niedertiefenbach/

Dehrn (gegen FC Rubin Limburg-Weilburg) haben Heimsiege im Visier. Schwer wird es für den SV Wolfenhausen, beim personell verstärkten TuS Linter mit Zählbarem in die neue Runde zu starten.

In Gruppe 2 dürften aus der Riege der Oberlahnteams die SG Niedershausen/Obershausen II (gegen SG Heringen/Mensfelden II) und die SG Weinbachtal II (gegen SG Nord II) eine gute Rolle spielen können. Das Duo geht auch als Favorit in seine Heimaufgaben.

C-Liga

Weil in beiden Gruppen nur je elf Mannschaften am Start, es sich dabei hauptsächlich um Reserven handelt und der Spielplan deshalb auf 34 Spieltage ausgelegt ist, kommt es von Durchgang zu Durchgang gerade mal zu sechs bis acht Partien. Zum Aufgalopp will der Weilburger FV unter dem neuen Trainer Peter Stroh bei der SG Winkels/Probbach/Dillhausen II beweisen, dass diese Runde sorgenfreier verläuft als die vergangene.