Bleibt dem SV Hadamar treu: Jerome Zey. Foto: René Weiss

Hadamar (red). Der Kader des SV Rot-Weiß Hadamar nimmt weitere Konturen an, denn nun hat auch Jerome Zey für die Saison 2020/2021 in der Fußball-Hessenliga zugesagt. Der 23-Jährige geht somit in seine fünfte Spielzeit bei den Fürstenstädtern. In der abgebrochenen Saison kam der Offensivmann auf 20 Einsätze und damit nun insgesamt auf 163 Spiele im Trikot des SV RW Hadamar.