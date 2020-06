JFV Dietkirchen/Offheim baut Stellung aus

Der Mengerskirchener Lennart Wagner rückt in den Trainerstab des JFV Dietkirchen/Offheim. (Foto: privat)

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Mit den A-Junioren der JSG Hintertaunus nimmt nur einer von vier Kreisliga-Meistern im Fußballkreis Limburg-Weilburg das Aufstiegsrecht wahr und tritt in der neuen Saison in der Gruppenliga Wiesbaden an.

Bei den B-Junioren musste die zweite Mannschaft des JFV Dietkirchen/Offheim auf den Sprung nach oben verzichten, weil die eigene erste Mannschaft den Wiederaufstieg in die Verbandsliga Süd verpasst hat. So kommt der SV Hadamar in den Genuss des Aufstiegs. Bei den C-Junioren wiederum lässt Meister JSG Waldbrunn/Heidenhäuschen dem JFV Dietkirchen/Offheim II, dessen erste Garnitur den Klassenerhalt in der Verbandsliga geschafft hatte, den Vortritt. Bei den D-Junioren ging der Titel an die JSG Hünfelden, die das Aufstiegsrecht aber an den SV Elz abtrat.

In den Juniorenklasse oberhalb der Kreisliga hat der JFV Dietkirchen/Offheim seine Vormachtstellung im Kreis Limburg-Weilburg ausgebaut, nachdem die JSG Hintertaunus nur einen von möglichen vier Startplätzen auf Gruppenliga-Ebene in Anspruch nimmt (wir berichteten).

Die U19, der älteste A-Jugend-Jahrgang der Limburger Vorstädter, läuft nach einer starken Saison weiter in der Verbandsliga auf, betreut vom Trainergespann Andreas Leptien, Martin Schneider und Leon Schnee. Bei den B-Junioren der U17, die durch den Abbruch auf dem Weg zurück in die Verbandsliga ausgebremst wurden, kommt es zu einem Wechsel im Trainerteam. Gregor Löw wird in der Gruppenliga das Duo Viktor Itermann und Daniel Pickhardt ablösen. Itermann wechselt zu den Sportfreunden Eisbachtal, Pickhardt in die eigene U14.

Das Traineramt in der U15, den C-Junioren, die zum dritten Mal den Klassenerhalt in der Verbandsliga erreicht hat, tritt Mike Lengwenus, unterstützt von den ehemaligen Jugendspielern Enrique Vicente-Breser und Moritz Müller, an. Die U14 wird als jüngerer C-Jugend-Jahrgang das Aufstiegsrecht annehmen und künftig in der Gruppenliga kicken. Neben Daniel Pickhardt ist Benedikt Kutzmann verantwortlich für die 2007er.

Bei den D-Junioren der U13, die sich in den letzten beiden Spielzeiten im vorderen Tabellendrittel der Gruppenliga festgesetzt hat, wird Lennart Wagner mit Trainerkollege Roger Kremer einen starken Kader in die Runde führen.

Die anderen Teams des JFV Dietkirchen/Offheim werden die Qualifikation für die Kreisliga in Angriff nehmen. Dabei wird die U18 von Mehmet Sür, die U16 von Benedikt Bouillon und Dirk Sluka, die U12 von Roman Reitz und Sven Adolphs, die U11 von Sophia Stähler und René Heibel und die U10 von Bernhard Jeuck betreut.