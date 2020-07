JSG Hintertaunus holt mit der einstigen B-Jugend nun auch bei den A-Junioren die Meisterschaft

(Foto: )

WEILMÜNSTER - Es ist wieder geschafft! Als Meister der Fußball-Kreisliga Limburg-Weilburg kehren die A-Junioren der JSG Hintertaunus nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Gruppenliga Wiesbaden zurück. Nachdem dieser Jahrgang schon mit den B-Junioren den Titel geholt hatte, gelang den Jungs dieses Kunststück auch zwei Jahre später wieder. Das Team um die Trainer Dirk Dornheim und Steffen Kramp spielte vom ersten Spieltag an um die Meisterschaft mit und wurde am Ende belohnt. Da die Runde aufgrund der Verbreitung von Covid-19 frühzeitig abgebrochen und die so genannte Quotientenregelung – Quotient aus den bisher erreichten Punkten und den absolvierten Spielen – angewendet wurde, war im März dieser Erfolg unter Dach und Fach, den Fabio Dornheim mit 18 Treffern als Torschützenkönig der Liga abrundete. Als einziger von vier möglichen Gruppenligisten der JSG Hintertaunus verzichten die A-Junioren nun nicht auf das Recht, in der nächsten Spielzeit in dieser Spielklasse anzutreten. Unser Bild, das unter Einhaltung der Abstandsregeln erstellt wurde, zeigt das Meisterteam mit (v.l.) Dirk Dornheim (Trainer), den per Photoshop eingefügten Steffen Kramp (Trainer), Elias Pappisch, Robin Ebert, Jonas Schliffer, Moritz Müller, Niklas Nast, Tom Riegel, Sven Gergenreider, Marc Schneemann, Fabio Dornheim, Jannik Friedrich, Finn Nickel, Jan Engelmann, Lucas Eckstein, Maurice Deschoufour, Niklas Metzler, Jonas Knörr, Luis Hastall und Colin Schöll. Auf dem Foto fehlen die Spieler Kerem Sahin, Jan-Niklas Streb, Denis Brdar, Salah Osman und Fabian Brühl. Foto: Verein