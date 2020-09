Julius Gross zieht früh den Stecker

Jetzt teilen:

Merenberg (bk). Im Mittwochspiel der Fußball-Kreisoberliga hat die SG Merenberg die vorgezogenen Partie des dritten Spieltages überraschend deutlich mit 0:6 (0:3) gegen den TuS Dietkirchen II verloren.

"Ich kann nicht verstehen, wie wir in drei Tagen das Fußballspielen so verlernen konnten", ging Stefan Simon mit sich und den Seinen hart ins Gericht. War er mit seiner Elf beim 1:0 bei der SG Weinbachtal trotz schwer bespielbarem Geläuf noch sehr zufrieden, habe auf dem heimischen Kunstrasen nichts mehr geklappt: "Selbst die einfachsten Pässe sind nicht angekommen." Das frühe 0:1 durch den letztlich dreifachen Torschützen Julius Gross habe seine Spuren hinterlassen, das schnelle 0:2 durch den selben Spieler seiner Mannschaft "früh den Stecker gezogen. Danach lief gar nichts mehr", stellte der Spielertrainer der Westerwälder fest. Simon fand für den Sieger lobende Worte: "Das ist schon eine spiel- und läuferisch starke, junge Truppe, der wir es allerdings auch sehr einfach gemacht haben". Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

Merenberg: Limburger, Elenschläger, Orendi, Dannewitz, Simon, Schlotgauer, Schmidt, Pinocy, Eigenbrodt, Hoffmann (Buchmann, Gras, Schmidt).

Dietkirchen II: Gotthardt, Schröder, Lengwenus, Nennstiel, Voss, Schäfer, da Silva, Mink, P. Schmitt, Gross, Cakir (Scherer, L. Zuckrigl, Thaler, L. Schmitt).

Tore: 0:1 Julius Gross (2.), 0:2 Julius Gross (13.), 0:3 Nico Voss (44.), 0:4 Julius Gross (61.), 0:5 Noel Scherer (64.), 0:6 Manuel Thaler (71.).