Kapitän und Keeper bleiben an Bord

Bleiben dem SV Hadamar treu: Christopher Strauch (l.) und Jonas Herdering.

HADAMAR (bk). Der Kapitän und der Keeper des SV "Rot-Weiß" Hadamar bleiben an Bord. Jonas Herdering und Christopher Strauch haben dem Fußball-Hessenligisten seine Zusage für die neue Saison gegeben.

"Zum einen, weil ich wirklich gerne für Hadamar spiele, denn es passt mit dem Trainerteam und der Vereinsführung zu 100 Prozent. Zum anderen wollte ich damit auch den vielen Spielern, die noch nicht unterschrieben haben, ein Signal geben, dass man nicht unbedingt jedes Jahr zocken muss. Wenn man zufrieden ist, kann man sich in zwei Minuten mit dem Verein einigen und seine Zusage geben, ohne sich noch drei andere Angebote anhören zu müssen. In der besonderen Zeit für alle müssen wir Spieler den Vereinen auch Planungssicherheit geben. Außerdem möchte ich die Laufbahn in Hadamar nicht nach so einem bescheidenen Cut beenden, sondern nach einer richtigen Saison", nennt Herdering die Gründe für seine Vereinstreue.

Der 28-jährige Dorchheimer wechselte 2014 vom FC Dorndorf zu den Rot-Weißen, für die er bislang 228 Spiele absolvierte. In der Hessenliga lief der Juniorchef der eigenen Familien-Bäckerei in 162 Spielen auf und erzielte dabei 60 Treffer.

Einen Tag nach Herderings Zusage verkündete der SV Hadamar auch den Verbleib von Torhüter Strauch. Das Urgestein hütet schon seit dem Aufstieg in die Hessenliga 2011 den Kasten und bringt es auf 343 Einsätze. Zu den Beweggründen für seine Vertragsverlängerung sagte der 32-jährige Mengerskirchener: "Für mich gibt es da keine langen Überlegungen. Ich fühle mich sehr wohl in Hadamar und werde dort auch definitiv meine aktive Laufbahn irgendwann mal beenden. Die Wertschätzung ist einfach gegeben - gegenseitig."