Kreisfußballwart Jörn Metzler und der Kreisfußballausschuss haben sich bereits entschieden: Es wird kein alternatives Spielmodell im Kreis geben. Archivfoto: Christian Pomoja

Limburg-WeilburgIm Fußballkreis Limburg-Weilburg wird es in der kommenden Saison kein alternatives Spielmodell geben. Von der Kreisoberliga abwärts soll die Saison 2020/2021 im üblichen Modus mit Hin- und Rückrunde über die Bühne gehen. Das bestätigte Kreisfußballwart Jörn Metzler am Mittwoch auf Anfrage. Zudem gab er die nun feststehenden Termine für die Vorrundenbesprechungen der einzelnen Klassen bekannt.

"Wir haben alles genau abgewogen und sind zu dem Schluss gekommen, die Saison mit Hin- und Rückrunde nach dem üblichen Spielmodell zu absolvieren", teilte Metzler mit. Andere Fußballkreise in Hessen haben zwar noch die Möglichkeit, sich bis zum 8. August zwischen drei Modellen zu entscheiden, im hiesigen Kreis steht der Entschluss aber seit einiger Zeit fest. "Sicher war das für die Kreisoberliga oder die A-Liga, wo mit 19 beziehungsweise 18 Vereinen volle Hütte herrscht, eine Überlegung, aber in den beiden B- und C-Ligen sowie der Reserverunde sind es viel weniger Mannschaften, sodass wir mit Hin- und Rückrunde spielen werden". Metzler ergänzt: "Wir hätten bei der Entscheidungsfindung auch gerne die Vereine mitgenommen und gefragt, dafür war letztlich aber der Zeitdruck zu groß". Denn: Die Spielpläne mussten erstellt werden und sollen nun bei den Vorrundenbesprechungen, deren Termine nun feststehen, festgezurrt werden.

Termine am 11., 12. und

13. August in Schupbach

Los geht es mit der Kreisoberliga und C-Liga, Staffel 2, am Dienstag, 11. August. Am Mittwoch, 12. August, folgen die A-Klasse und die C-Liga, Staffel 1, ehe die Vertreter der beiden B-Ligen sowie der Reserverunde am Donnerstag, 13. August, zusammenkommen. Veranstaltungsort ist jeweils das Bürgerhaus in Schupbach, an allen drei Tagen beginnen die Vorrundenbesprechungen um 19.30 Uhr. "Dort haben wir auch ein entsprechendes Hygienekonzept", betont Metzler abschließend. Mittlerweile ist auch klar, wer Klassenleiter der Reserverunde wird: Manfred Dörr, der bereits die A-Liga und die C1-Liga unter seinen Fittichen hat, wird diese Aufgabe übernehmen.