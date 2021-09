Kein guter Abend für Oberlahn-Teams

Limburgs Torwart Maximilian Jung schnappt Matthias Ax (2. v. r.) von der SG Winkels/Probbach/Dillhausen den Ball weg. Daniel Ebert und Jonas Lumoneka beobachten die Szene. Foto: Carsten Dorth

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat die TSG Oberbrechen ihre Tabellenführung durch den kampflosen Sieg gegen die SG Merenberg verteidigt. Dahinter liegen der SC Offheim (6:0 gegen die SG Weinbachtal) und der SV Mengerskirchen (2:2 gegen den SV Elz). Die "Blau-Weißen" holten den einzigen Zähler für die Mannschaften aus dem Oberlahnbereich. Niederlagen gab es für die SG Winkels/Probbach/Dillhausen (0:3 gegen den VfR 07 Limburg), die SG Oberlahn (1:2 beim TuS Frickhofen), den TuS Waldernbach (0:3 gegen den FCA Niederbrechen) und die SG Niedershausen/Obershausen (1:5 bei der SG Kirberg/Ohren).

SG Winkels/Probbach/Dillhausen - VfR 07 Limburg 0:3 (0:1): Die Heimelf musste aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme auf mehrere Spieler kurzfristig verzichten. Bereits früh ging Limburg durch Henos Tesfai, der aus abseitsverdächtiger Position traf, in Führung (5.). In der Folge gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, so dass Winkels/Probbach/Dillhausen zur Pause ein Unentschieden verdient gehabt hätte. In der zweiten Hälfte waren jedoch die Gäste die klar spielbestimmende Mannschaft. Soltan Qurbani (75.) und Patrick Malicha (91.) machten mit ihren Treffern alles klar. "Ein verdienter Auswärtssieg, der jedoch um ein Tor zu hoch ausgefallen ist", meinte SG-Berichterstatter Benedikt Abel.

Winkels/Probbach/Dillhausen: Kaune, Jung, Schäfer, Bendel, Volk, Knaak, Busch, Klein, Stückrath, Scherer, Heinrichs. (Ax, Ebert, März).

Limburg: Jung, Behlau, Lumoneka, S. Neugebauer, M. Neugebauer, Nemirowitsch, Tesfai, Janke, Qurbani, Koochi, Gering. (Badi, Ben Youssef, Malicha, Mieller).

Schiedsrichter: Jannik Horz (TSG Niederzeuzheim) - Zuschauer: 40 - Tore: 0:1 Henos Tesfai (5.), 0:2 Soltan Qurbani (75.), 0:3 Patrick Malicha (91.).

SV Mengerskirchen - SV Elz 2:2 (2:0): In der ersten Halbzeit war Mengerskirchen überlegen. Folgerichtig stand es nach Treffern von Ricardo Silva (16.) und Alexander Fröhlich (38.) zur Pause 2:0. Nach dem Seitenwechsel dominierte Elz das Geschehen bis zur 75. Minute. In dieser Phase trafen Robin Jeuck (55.) und Moritz Born (72.), so dass es 2:2 stand. In der Schlussphase waren die Gastgeber dem Siegtreffer näher. "Insgesamt geht das Unentschieden aber schon in Ordnung", meinte SV-Spielertrainer Tobias Schätzle.

Mengerskirchen: Schermuly, Schätzle, Fröhlich, Müller, R. Silva, A. Silva, M. Silva, Kühmichel, Zenbil, Capli, Kaubrügge. (C. Silva, Meuser, Schreiner, Drmaku, Hölzer).

Elz: Schmitt, Häckel, Reichwein, Liebermann, Ekin, Neis, Englisch, Günes, M. Born, Jeuck, Kocakaya. (Schlag, Campana, A. Born, Bay).

Schiedsrichter: Jonas Hautzel (TuS Wirbelau) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Ricardo Silva (16.), 2:0 Alexander Fröhlich (38.), 2:1 Robin Jeuck (54.), 2:2 Moritz Born (61.).

SC Offheim - SG Weinbachtal 6:0 (2:0): Offheim zeigte sofort, in welche Richtung sich die Partie entwickeln sollte. Den Torreigen eröffnete Ibrahim Aoulad mit einem Distanzschuss (8.). Das 2:0 markierte Vladimir Iscenko mit einem Kopfball nach einer Flanke von Merlin Frink (14.). Weinbachtal steckte nicht auf und setzte Offheim immer wieder unter Druck, doch die Defensive hatte alles unter Kontrolle. Nach der Pause legten die Hausherren wieder druckvoll los. Nach Vorarbeit von Nico Roth erhöhte Vladimir Iscenko auf 3:0 (50.). Einen sehenswerten Alleingang schloss Ibrahim Aoulad mit dem 4:0 ab (51.). In der Schlussphase machten Andreas Kunz (75.) und Kevin Jung (82.) mit ihren Treffern das halbe Dutzend voll.

Offheim: Ibel, Gerner, Schlitt, Müller, Breidenbach, Aoulad, Klaus, Roth, Frink, Iscenko, Komorek. (Kunz, Jung, Terpini).

Weinbachtal: Schöll, Sahin, Caspari, Weide, Fonzo, Heil, Rosenkranz, Oesterling, Can, Sentürk, Kratzheller. (Ketter, Bädke, Staudt).

Schiedsrichter: Harald Mersdorf (SV Heckholzhausen) - Zuschauer: 60 - Tore: 1:0 Ibrahim Aoulad (8.), 2:0 Vladimir Iscenko (14.), 3:0 Vladimir Iscenko (50.), 4:0 Ibrahim Aoulad (51.), 5:0 Andreas Kunz (75.), 6:0 Kevin Jung (82.).

SG Ahlbach/Oberweyer - SV Thalheim 4:2 (2:2): Die Gastgeber begannen stark und gingen bereits früh durch Bünyamin Yildirim in Führung (4.). Auch in den Folgeminuten blieb Ahlbach/Oberweyer am Drücker und baute den Vorsprung wiederum durch Bünyamin Yildirim aus (19.). Dann nahm die Heimelf etwas das Tempo heraus, so dass die Gäste aktiver wurden und durch zwei platzierte Schüsse von Julian Haake zum Ausgleich kamen (32. und 40.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen die Gastgeber wieder das Zepter in die Hand. So war es Abdullah Tekdas, der mit einem Doppelpack das Endergebnis herstellte (52. und 68.). "Ein verdienter Sieg für uns in einem sehr fairen Spiel", sagte SG-Berichterstatter Armin Schönborn.

Ahlbach/Oberweyer: Fuhrmann, Müller, Schmidt, Alves, Yildirim, Schierloh, Klingebiel, Knopp, Zouaoui, Gabb, Tekdas. (Altuntas, Quehaja, Reitz).

Thalheim: S. Melbaum, Röser, Scholz, Hannappel, Schmidt, Poppe, Haake, Uyanik, D. Melbaum, Woitzik, Andres. (Broda, Schürg, Eichmann).

Schiedsrichter: Jan Schubert (Lindenholzhausen) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Bünyamin Yildirim (4.), 2:0 Bünyamin Yildirim (19.), 2:1 Julian Haake (32.), 2:2 Julian Haake (40.), 3:2 Abdullah Tekdas (52.), 4:2 Abdullah Tekdas (68.).

SG Kirberg/Ohren - SG Niedershausen/Obershausen 5:1 (3:0): Obwohl beide Teams auf einige Spieler verzichten mussten, erwischte Kirberg/Ohren einen Auftakt nach Maß, denn bereits früh gelang Dustin Butzbach mit einem Distanzschuss der Führungstreffer (7.). In der Folge blieben die Gastgeber am Drücker und bauten den Vorsprung bis zur Pause durch Treffer von Daniel Dylong (19.) und Robin Butzbach (42.) aus. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts, so dass David Seibel mit einem Doppelpack zwei Treffer nachlegte (55. und 64.). Moritz Zipp gelang noch der Ehrentreffer (69.).

Kirberg/Ohren: Zimmermann, Hummer, Paulus, D. Butzbach, B. Enderich, Dylong, Pollak, R. Butzbach, Seibel, Scheu, Glass. (Subasi, Hofmann, Y. Enderich).

Niedershausen/Obershausen: Huttarsch, Rathschlag, Weis, Becker, Würz, Fischer, Zipp, von Heynitz, Felix Klaner, Schaffarz, Heblik. (A. Frank, M. Frank, Bischoff).

Schiedsrichter: Lukas Weimar (Waldems) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Dustin Butzbach (7.), 2:0 Daniel Dylong (19.), 3:0 Robin Butzbach (42.), 4:0 David Seibel (55.), 5:0 David Seibel (64.), 5:1 Moritz Zipp (69.).

TuS Waldernbach - FCA Niederbrechen 0:3 (0:0): Eine Stunde lang sahen die Zuschauer ein Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Von zwei Mannschaften, die sich im Mittelfeld neutralisierten, war Waldernbach die aktivere. Die beste Möglichkeit hatte Leon Seitz, der am Gäste-Keeper Lennart Niggemann scheiterte. Nach gut einer Stunde lag der Ball nach einem Schlenzer von Florian Ratschker plötzlich im einheimischen Gehäuse (61.). Dieser Gegentreffer brachte Waldernbach sichtlich aus dem Konzept, so dass Niederbrechen durch Moritz Königstein (62.) und Jeremias Schneider (66.) schnell zwei Treffer nachlegte. Damit war die Partie entschieden. "Lange Zeit hat es nach einem 0:0 ausgesehen, aber fünf starke Minuten haben den Gästen für einen zu hoch ausgefallenen Auswärtssieg gereicht", sagte TuS-Berichterstatter Florian Jäger.

Waldernbach: Beck, Berger, Halle, Scharf, Jukovic, Dempewolf, Wagner, Frink, Seitz, Heep, Vorländer. (Masan, Kimmerle, Granja).

Niederbrechen: Niggemann, Can, Huber, Born, S. Königstein, M. Königstein, Kremer, Litzinger, Schneider, Ratschker. (Roth, Baursch, Lasser, Frei).

Schiedsrichter: Luca Kloft (SV Elz) - Zuschauer: 40 - Tore: 0:1 Florian Ratschker (61.), 0:2 Moritz Königstein (62., Foulelfmeter), 0:3 Jeremias Schneider (66.).

TuS Frickhofen - SG Oberlahn 2:1 (1:1): Oberlahn stand von Beginn an tief in der eigenen Defensive und machte den Kontrahenten die Räume eng. So bestimmte Frickhofen zwar das Geschehen, tat sich aber schwer, gefährlich vor das gegnerische Gehäuse zu kommen. Plötzlich stand es durch einen kuriosen Treffer 0:1, denn Marco Cromm netzte mit einem Befreiungsschlag von der Mittellinie ein (22.). Die Gastgeber waren nur kurz geschockt und kamen durch Christian Gehdt schnell zum Ausgleich (28.). In der Folge blieb Frickhofen klar am Drücker, musste sich aber lange gedulden, bis Tom Brand zum 2:1 traf (78.). "Ein hochverdienter Sieg für uns", freute sich TuS-Trainer Metin Kilic.

Frickhofen: Limburger, Dietz, Altuntas, Brand, Hanis, Cakal, Röder, Gehdt, Gross, Korkmaz, Rhein. (Arazay, Jragazpanian, Schwarz, Gültekin, Fober).

Oberlahn: Zimmermann, Dombach, L. Klapper, Keller, Giese, L. Ketter, M. Cromm, Heimann, Kopp, L. Cromm, Hardt. (M. Ketter, N. Klapper, Schmidt, Mielke).

Schiedsrichter: Tobias Barthelmes (RSV Weyer) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Marco Cromm (22.), 1:1 Christian Gehdt (28.), 2:1 Tom Brand (78.).

TuS Dietkirchen II - FC Waldbrunn II 4:2: Es liegt kein Spielbericht vor.

Dietkirchen II: Gotthardt, da Silva, Stutzer, Schäfer, Lengwenus, Waibel, Kraftschik, Meuser, Cakir, Gross, Graf. (Breser, Zabel, Schmitt, Bouillon).

Waldbrunn II: Meister, Hölzer, Gross, Traudt, Reitz, Mühl, Mendel, Schick, Metternich, Lehmann, Gjini. (Kamerher, Borbonus, Guckelsberger, Rösler).

Schiedsrichter: Holger Lenz (Bad Camberg).