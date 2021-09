Kein Heimsieg in Oberlahnduellen

Mit einer artistischen Einlage versucht Dennis Fritz (r.) von der SG Winkels/Probbach/Dillhausen, den Ball vor Daniel Heimann von der SG Oberlahn zu klären. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG - Das Lokalduell der Kreisoberliga zwischen der SG Oberlahn und der SG Winkels/Probbach/Dillhausen endete torlos, während in der A-Liga der TuS Drommershausen überraschend bei der FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen seinen ersten Saisonsieg einfuhr. In der B-Liga, Gruppe 1 entschied der SV Wilsenroth das Spitzenspiel gegen den OSV Limburg für sich.

Kreisoberliga

SG Oberlahn - SG Winkels/Probbach/Dillhausen 0:0: In einem insgesamt eher zähen Wochentagsspiel gab es zu Beginn nach individuellen Fehlern auf beiden Seiten die ersten Chancen. Danach kam die Heimmannschaft besser in Spiel. In der zweiten Halbzeit hatte Winkels/Probbach/Dillhausen mehr vom Spiel, was die Westerwälder aber nicht für ein Tor nutzen konnten. "Nach einer hitzigen Schlussphase können wir, auch aufgrund mehrerer Verletzter, gut mit dem Punkt leben", zeigte sich SG-Pressewart Andre Gath nicht unzufrieden.

Oberlahn: Kazdailis, Dombach, Klapper, M. Ketter, T. Keller, Karger, L. Ketter, Cromm, Heimann, Kopp, C. Hardt (Orbita, Lautenschläger, Schmidt, Geyer).

Winkels/Probbach/Dillhausen: Kaune, Schäfer, Unterieser, Bendel, Knaak, Busch, Fritz, Scholz, Klein, Scherer, Heinrichs (Jung, Dorth, Volk, Schlicht, Neumann).

Schiedsrichter: Harald Mersdorf (SV Heckholzhausen) - Zuschauer: 90.

A-Liga

FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen - TuS Drommershausen 2:4 (0:3): Drommershausen erwischte die Heimelf durch einen frühen Doppelschlag von Robert Winkler (6., 8.) eiskalt. Die FSG rannte in der Folge ungestüm an, kam aber nur selten zu einem gefährlichen Abschluss und fing sich durch einen Konter das 0:3 durch Tobias Alt (28.). Während bei den Kombinierten im letzten Drittel die nötige Präzision fehlte, zeigte sich der TuS eiskalt in seiner Chancenauswertung. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff stellte erneut Alt auf 0:4. Für die Moral der FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen spricht, dass die Mannschaft nie aufsteckte und in der Schlussphase bis auf 2:4 herankam. "Das war ein Spiel, das geprägt war von groben Abwehrfehlern unserer Mannschaft, bei der unverständlicherweise die Abwehr wieder umgestellt wurde, und einer konsequenten Chancennutzung der Gäste, die sich nach der schnellen Führung massiv in der Defensive aufstellen konnten und in Lennart Dienst einen guten Torhüter hatten", bilanzierte FSG-Berichterstatter Christian Völker.

Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen: Späth, Kratzheller, Zöller, Nickel, Unkelbach, J. Friedrich, M. Pfeiffer, P. Pfeiffer, Zoric, Röttelbach, Retkoceri (Stoll, M. Friedrich, Keul)

Drommershausen: Dienst, Kopp, Fe. Hardt, Fr. Hardt, Jung, Städtler, Zeiler, Fürstenau, Alt, Söhngen, Winkler (Wech, Schick, Löhr, Bender).

Schiedsrichter: Dieter Voltz (Werschau) - Zuschauer: 90 - Tore: 0:1, 0:2 beide Robert Winkler (6., 8.), 0:3, 0:4 beide Tobias Alt (28., 46.), 1:4 Patrick Pfeiffer (75.), 1:5 Ognjen Zoric (84.).

B-Liga, Gruppe 1

SV Wilsenroth - OSV Limburg 2:1 (1:1): SVW-Berichterstatter Sebastian Horz sah im Duell der Titelkandidaten über 90 Minuten mehr Ballbesitz beim OSV, der sich daraus aber kaum nennenswerte Chancen herausspielten. Überhaupt gab es in der ersten Halbzeit neben den beiden Toren wenig Möglichkeiten. An diesem Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff wenig, wobei Wilsenroth nach dem schnellen 2:1 hätte erhöhen müssen, doch Steffen Türk scheiterte mit einem Strafstoß an Ali Korkmaz (56.). Trotz der Feldvorteile der Gäste war die Heimelf bis zum Schlusspfiff näher am dritten Tor als der OSV Limburg am Ausgleich. "Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung", meinte Sebastian Horz. - Tore: 1:0 Niklas Schmicking (12.), 1:1 Cihad Yorulmaz (43.), 2:1 Niklas Schmicking (50.).