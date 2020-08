5 min

(K)Eine Fußballsaison wie jede andere

Auf den heimischen Fußballplätzen wird in der Spielzeit 2020/21 vieles nicht mehr so sein wie vorher. Das wurde auf der Vorrundentagung der Kreisoberliga und der Gruppe 2 der C-Liga im Bürgerhaus in Schupbach schon durch das Motto der Zusammenkunft "(K)Eine Saison wie jede andere" deutlich.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg