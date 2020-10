Keine Veränderungen an Spitzen erwartet

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Sollte sich am Sonntagnachmittag eine Veränderung an einer der Tabellenspitzen in den Spielklassen auf Fußball-Kreisebene ergeben haben, ist es auf einem Platz zu einer Überraschung gekommen, denn der jeweilige Ligaprimus steht vor machbaren Aufgabe.

A-Liga

An der Tabellenspitze dürfte sich nichts ändern, da es der FC Steinbach (gegen TuS Drommershausen) am Sonntag einen Tick einfacher hat als vor allem die SG Heringen/Mensfelden im 18 Uhr-Spiel bei der SG Villmar/Arfurt/Aumenau, aber auch als die SG Nord bei der FSG Dauborn/Neesbach. Den Kontakt zum Führungstrio will nach der ersten Niederlage die SG Weilmünster/Laubuseschbach nicht verlieren, was gegen den SV Elz II gelingen sollte. Völlig offen ist das Derby zwischen der FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach und der FSG Wirbelau/ Schupbach/Heckholzhausen.

Außerdem: VfL Eschhofen – SV Erbach, TuS Lindenholzhausen – SG Selters II, TuS Obertiefenbach – FC Dorndorf II (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga

In beiden Gruppen muss eine Überraschung her, wenn der SV Wilsenroth (bei SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim) und der FC Waldbrunn III (bei SG Kirberg/Ohren die ersten Punktverluste kassieren würden.

Außerdem: Gruppe 1: RSV Würges II – Zaza Weilburg (So., 12.45 Uhr), SV Wolfenhausen – WGB Weilburg (So., 15 Uhr), SC Dombach – SG Niedertiefenbach/Dehrn, TuS Linter – OSV Limburg, TuS Löhnberg – FSG Runkel, FSV Würges – SC Ennerich, SV Bad Camberg – FC Rubin Limburg-Weilburg (alle So., 15.30 Uhr). – Gruppe 2. TuS Waldernbach II – SG Merenberg II, TSG Oberbrechen II – FCA Niederbrechen II, SG Niedershausen/Obershausen II – SG Oberlahn II, FSG Dauborn/Neesbach II – SG Nord II, VfR 07 Limburg II – SG Taunus II (alle So., 13 Uhr), SG Villmar/Arfurt/Aumenau II – SG Heringen/Mensfelden II (So., 15.45 Uhr).

C-Liga

Auch in den beiden Gruppen der C-Klasse sollte an der Tabellenspitze alles beim Alten bleiben. Die SG Weilmünster/Laubuseschbach II ist in der Gruppe 1 klarer Favorit gegen den auf dem vorletzten Rang liegenden TuS Drommershausen II. Und auch der TuS Staffel hat in Gruppe 2 die Punkte gegen den SV Thalheim II fest eingeplant.

Außerdem: Gruppe 1: FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach II – FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II, TuS Obertiefenbach II – OSV Limburg II, TuS Lindenholzhausen II – WGB Weilburg II, VfL Eschhofen II – SV Erbach II (alle So., 13 Uhr). – Gruppe 2: SV Mengerskirchen II – SC Offheim II (So., 13 Uhr), TuS Staffel – SV Thalheim II, TSV Steeden – Werschauer SV (beide So., 15 Uhr), SG Hirschhausen/Bermbach – VfR 19 Limburg (So., 15.30 Uhr).