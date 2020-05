Kiefer bleibt, Schauer kommt

Jetzt teilen:

Die SG Weilmünster/Laubuseschbach treibt ihre Planungen für die neue Saison, wann immer dieser auch beginnen mag, voran. Der Fußball-A-Ligist, der in der aktuellen Tabelle auf Abstiegsplatz 14 rangiert, hat zum einen die Zusammenarbeit mit Trainer Gösta Kiefer verlängert, zum anderen Marcel Schauer (Foto) von der SG Winkels/Probbach/Dillhausen als spielenden Co-Trainer neben Stefan Schäfer verpflichtet. "Marcel wird uns in der Offensive sicher gut tun", freut sich Spielausschussmitglied Daniel Schuler über die Verpflichtung. Schauer wird bei der Taunuself auch auf Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs treffen, die er einst in der C-Jugend betreut hatte. Foto: Carsten Dorth