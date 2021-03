Klares Signal aus Fußballkreisen: Abbruch!

Trotz verschärfter Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden die jüngsten Lockerungen in Amateur-, Freizeit- und Breitensport in Hessen vorerst nicht einkassiert. "Mit Blick auf Sport und Jugendliche haben wir alles so gelassen, wie es gerade ist. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Kinder bewegen können", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach der Sitzung des Corona-Kabinetts am Dienstag. Heißt konkret: Kinder bis 14 Jahre dürfen auf Außenflächen weiterhin Sport treiben. Ihre Zahl wird nicht beschränkt.