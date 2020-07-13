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Fußball Limburg-Weilburg

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Montag, 13.07.2020 - 17:51
5 min

Kommen und Gehen in Gruppenliga

Im vierten Überblick über die Wechselbewegungen im Fußballkreis Limburg-Weilburg blicken wir auf die Personalien bei den Teams des SV Hadamar, des RSV Würges, der TSG Oberbrechen, des FCA Niederbrechen, der SG Taunus, der SG Nord, des SV Bad Camberg und der FSG Runkel.

André Bethke: Sportredakteur Weilburg
Von André Bethke
Sportredakteur Weilburg
Die FSG Runkel präsentiert einen neuen Trainer: (v.l.) Spielausschuss Michael Kahlig, der neue Coach Julian Rudolf, Patrick Vollbach (TV Schadeck) und Manfred Schöll (FSV Runkel). Auf dem Foto fehlt der Vertreter des TSV Hofen-Eschenau, Jörg Stahl. Foto: Verein

Die FSG Runkel präsentiert einen neuen Trainer: (v.l.) Spielausschuss Michael Kahlig, der neue Coach Julian Rudolf, Patrick Vollbach (TV Schadeck) und Manfred Schöll (FSV Runkel). Auf dem Foto fehlt der Vertreter des TSV Hofen-Eschenau, Jörg Stahl. Foto: Verein

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Fotos
Die FSG Runkel präsentiert einen neuen Trainer: (v.l.) Spielausschuss Michael Kahlig, der neue Coach Julian Rudolf, Patrick Vollbach (TV Schadeck) und Manfred Schöll (FSV Runkel). Auf dem Foto fehlt der Vertreter des TSV Hofen-Eschenau, Jörg Stahl. Foto: Verein

Die FSG Runkel präsentiert einen neuen Trainer: (v.l.) Spielausschuss Michael Kahlig, der neue Coach Julian Rudolf, Patrick Vollbach (TV Schadeck) und Manfred Schöll (FSV Runkel). Auf dem Foto fehlt der Vertreter des TSV Hofen-Eschenau, Jörg Stahl. Foto: Verein

Neu beim künftigen B-Ligisten RSV Würges II: Benedikt Zwiener (Trainer), Sven Blümel, Lars Klippel, Silas Diehl, Benedikt Feuerbach, Christian Feuerbach und Jonas Friedrich (Trainer).Es fehlen: Frederik Hetterscheid, Jan Scholtens, Friedrich Detering und Tobias Glasner. Foto: Verein

Neu beim künftigen B-Ligisten RSV Würges II: Benedikt Zwiener (Trainer), Sven Blümel, Lars Klippel, Silas Diehl, Benedikt Feuerbach, Christian Feuerbach und Jonas Friedrich (Trainer).Es fehlen: Frederik Hetterscheid, Jan Scholtens, Friedrich Detering und Tobias Glasner. Foto: Verein

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Fußball Limburg-Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Sport Fupa Fupa_wiesbaden Sportart Fußball
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