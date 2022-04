7 min

Kreisliga-Vorschau: Topspielfieber und Derbystimmung

Das „Flecken-Derby“ in der Kreisoberliga und gleich drei Spitzenspiele der beiden Topteams in B- und C-Klassen prägen den Spieltag am Sonntag in den Fußball-Kreisklassen.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg