Kreisoberliga: Alle Aufgebote, alle Wechsel

Die SG Niedershausen/Obershausen hat sich mit dem Sieg beim Wochenturnier um Sparkassen-Cup in Aumenau für eine gute Saison empfohlen. Foto: Rüdiger Konrad

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisoberliga bildet den Startschuss der Sonderseitenserie auf Fußball-Kreisebene.

Die Ausgangslage

Mit 17 Mannschaften, zwei weniger als in der vergangenen Runde, startet die Kreisoberliga in die neue Saison. Die Verschlankung der Spielklasse auf 16 Teams ist damit aber noch nicht abgeschlossen und soll nun vollzogen werden. Und dennoch wird es auf jeden Fall weniger Absteiger geben als noch in der letzten Spielzeit. Maximal drei Mannschaften müssen den Gang in die A-Liga antreten. Das wird aber nur dann passieren, wenn beide Kreisvertreter aus der Gruppenliga runterkommen. Der vor den Absteigern stehende Club relegiert mit dem Vizemeister der A-Liga um den letzten freien Startplatz. Der Meister steigt auf, der Zweitplatzierte nimmt an der Aufstiegsrunde teil.

Der Meisterschaftsfavorit

Die Vereinsvertreter trauen dem SV Mengerskirchen mehrheitlich die Meisterschaft und damit erstmals den Sprung in die Gruppenliga zu. Bei einer möglichen Mehrfachnennung vereint der Vizemeister zwölf Stimmen auf sich. Dahinter folgen mit Abstand TSG Oberbrechen und TuS Frickhofen (je fünf) sowie RSV Würges (vier). Auf SG Selters und SG Ahlbach/Oberweyer entfiel jeweils eine Nennung.

Ab- und Zugänge

Die größte Fluktuation verzeichnen die SG Niedershausen/Obershausen und der RSV Würges mit jeweils 20 Wechseln, wobei sich Ab- und Zugänge die Waage halten. Die meisten neuen Leute vermeldet die SG Oberlahn mit zwölf Verstärkungen, darunter acht eigene Nachwuchsspieler, die allesamt schon Seniorenluft geschnuppert haben, sowie die SG Ahlbach/Oberweyer. Die Meilelf profitierte letztlich von der gescheiterten Spielgemeinschaft mit dem FC Steinbach, denn gleich sieben Akteure entschieden sich gegen die SG mit dem TuS Obertiefenbach und schlossen sich dem Team von Daniel Alves an.

Den Königstransfer der Liga vermeldet der SV Mengerskirchen, der Torhüter Christopher Strauch nach vielen Wanderjahren zu einer Rückkehr zu seinen Wurzeln bewegen konnte.

Die Trainer

Das ist kurios: Mit der SG Selters hat nur ein Verein den Trainer gewechselt. Benjamin Maurer und Stefan Rieth haben Patrick Jahn und Dominic Voss ersetzt. Während beim FC Waldbrunn II Cornelius Doll seinem langjährigen Kollegen Tobias Rösler das alleinige Sagen überlassen hat, übernimmt bei der TSG Oberbrechen Niklas Blecker künftig mehr Verantwortung, weil Alexander Schraut auch bei der U19 der Sportfreunde Eisbachtal als Coach eingestiegen ist. Dienstältester Übungsleiter der Kreisoberliga ist Tobias Schätzle, der beim SV Mengerskirchen bereits in seine zehnte Spielzeit geht.

Die ersten Spiele

Do., 4. August: TSG Oberbrechen - SG Oberlahn (19.30 Uhr); Fr., 5. August: TuS Dietkirchen II - SV Elz; So., 13 Uhr: FC Waldbrunn II - FCA Niederbrechen, SG Ahlbach/Oberweyer - TuS Waldernbach, RSV Würges - SG Kirberg/Ohren, TSG Oberbrechen - SG Taunus, TuS Frickhofen - SG Oberlahn, SG Niedershausen/Obershausen - SG Nord, SG Selters - SC Offheim (alle 15 Uhr).

Die Prognose

Sicher ist: Der SV Mengerskirchen wird nicht schon am ersten Spieltag die Tabellenführung übernehmen, denn die Westerwälder pausieren zum Auftakt. Gut möglich ist, dass die Schätzle-Elf Platz eins zum Rundenende belegt - zumindest aber Rang zwei. Neben Toptransfer Christopher Strauch spricht die Eingespieltheit für die Blau-Weißen. Die fehlt wiederum nach der großen Fluktuation bei TuS Frickhofen und RSV Würges, während die TSG Oberbrechen der Abgang von Torjäger Mohammed Amin Al Mohammad schmerzt. Diese Teams werden - wie vielleicht auch die SG Niedershausen/Obershausen - um die Relegation mitspielen.

Eine Prognose im Abstiegskampf anzustellen, wäre Kaffeesatzleserei. Da sich fast alle Teams verstärkt haben, dürften - bis auf die SG Ahlbach/Oberweyer - die Mannschaften, die in der letzten Runde unten standen, auch in der neuen Saison wieder in der Verlosung sein.

Die Aufgebote

SG Ahlbach/Oberweyer

Zugänge: David Häuser, Tim Heep, Deyan Manchev, Simon Brendel, Theo Stahl, Jannis Horn, Noah Tritschler (beide JFV Dietkirchen/Offheim), Steffen Huttarsch (SG Niedershausen/Obershausen), Fabio Gentile (SV Elz), Basti Laux (SG Taunus), Musa Ölmez (SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim).

Abgänge: Abdullah Tekdas, Vedat Altunas (beide TuS Frickhofen), Justin Diehl (SG Steinbach/Obertiefenbach), Younes Zouaoui (SV Elz), Mert Cetin (TuS Staffel).

Das Aufgebot - Tor: Steffen Huttarsch, Marc-Pierre Jung, Marco Michalski, Torben Weiss. - Abwehr: Daniel Alves, David Häuser, Filipe Alves, Max Klingebiel, Max Knopp, Nico Reitz, Nico Schmidt, Niklas Seitner, Niki Pirzkall, Noah Tritschler, Steffen Schäfer, Simon Brendel. - Mittelfeld und Angriff: Bünyamin Yildirim, Benjamin Kretschmer, Bastian Laux, Alex Düzel, Davide Lobacarro, Deyan Manchev, Fabio Gentile, Indrit Qehaja, Jan Schierloh, Jannis Horn, Joshua Gabb, Musa Ölmez, Theo Stahl, Tim Heep. - Trainer: Daniel Alves, Co-Trainer Benjamin Kretschmer.

Saisonziel: Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern. - Meisterschaftsfavoriten: RSV Würges, SV Mengerskirchen.

TuS Dietkirchen II

Zugänge: Yannick Wenig (VfL Holzappel), Fabio Voss (eigene Jugend), Elias Datum (reaktiviert).

Abgänge: Noah Schäfer, David Blecher, Aaron Meuser (alle RSV Weyer), Lucas da Fonseca (TuS Frickhofen).

Das Aufgebot - Tor: Sebastian Bouillon. - Abwehr: Noah Franz, Patrick Schmitt, Leon Schnee, Fabrice Stutzer, Enrique Vicente Breser, Fabio Voss, Niklas Zimmer. - Mittelfeld und Angriff: Simon Balmert, Nick Bernhardt, Elias Datum, Mario Dietrich, Paul Fuchs, Julian Graf, Nicola Meloni, Noel Scherer, Lukas Schmidt, Paul Steinhauer, Manuel Thaler, Nico Voss, Jonathan Waibel, Louis Zabel, Luke Zuckrigl. - Trainer: Patrick Schmitt.

Saisonziel: Oberes Mittelfeld. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

SV Elz

Zugänge: Robin Eisinger, Roman Frackowiak (beide SV Thalheim), Younes Zouaoui (SG Ahlbach/Oberweyer), Sebastian Wolf (FC Dorndorf), Sefa Tural (SG Hangemeilingen/Niederzeuzheim), Daniel Hofmann (reaktiviert), Sefket Ilemin (SV Hadamar).

Abgänge: Robin Jeuck (Laufbahn beendet), Fabio Gentile (Ziel unbekannt), Izzetin Ekin (WGB Weilburg).

Das Aufgebot - Tor: Kim Schmitt, Tobias Jakob. - Abwehr: Louis Bay, Hendrik Brötz, Max Häckel, Max Liebermann, Bastian Neis, Christian Peters, Marcel Sommer, Roman Frackowiak, Robin Eisinger, Arbunit Bungi, Louis Schmidt, Timo Schlag, Marcus Balmert, Daniel Hofmann. - Mittelfeld und Angriff: Moritz Born, Adrien Born, Nicolai Campana, Mehmet Dragusha, Luis Englisch, Hyusein Filipov, Serdar Kocakaya, Mustafa Günes, Robin Nels, Julian Reichwein, Louis Schenk, Jonathan Kunz, Younes Zouaoui, Sebastian Wolf, Sefa Tural, Sefket Ilemin. - Trainer: Mehmet Dragusha.

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld. - Meisterschaftsfavorit: TSG Oberbrechen.

TuS Frickhofen

Zugänge: Vedat Altuntas, Abdullah Tekdas (beide SG Ahlbach/Oberweyer), Artur Landeis (TuS Breithardt), Taha Erol (FC Dorndorf), Lukas da Fonseca da Silva (TuS Dietkirchen II), Lukas Steinebach (SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim), Harun Yildirim (reaktiviert).

Abgänge: Timo Dietz (SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth), Niklas Rhein (SG Ahrbach), Philipp Görg (TuS Niederahr), Utku Kaya (FC Rojkurd Limburg), Melikhan Gültekin (Osmanischer SV Limburg).

Das Aufgebot - Tor: Cem Ertogrul, Artur Landeis, Lukas Steinebach. - Abwehr: Florian Groß, Ramazan Arazay, Vedat Altuntas, Lukas da Fonseca da Silva, Can Cakal. - Mittelfeld und Angriff: Christian Gehdt, Tom Brand, Veysel Altuntas, Taha Erol, Abdullah Tekdas, Mert Korkmat, Leon Hanis, Philipp Röder, Louis Schwarz, Ervant Jragazpanian, Dennis Orentsis, Harun Yildirim. - Trainer: Metin Kilic.

Saisonziel: Vorne mitspielen. - Meisterschaftsfavorit: RSV Würges, SV Mengerskirchen.

SG Kirberg/Ohren

Zugänge: Noel Baumann (SG Taunus), Jerome Petak (TuS Hahnstätten), Thomas Riedel (eigene Jugend), Sertac Suleymanoglu, Ümmet Erdogan (beide OSV Limburg), Daut Retkoceri (VfL Eschhofen), Serdar Yilmaz (VfR Limburg 07).

Abgänge: Tom Schöttl (SV Hadamar), Andreas Großmann (FSG Dauborn/Neesbach).

Das Aufgebot - Tor: Yannik Großmann, Johannes Gärtner, Marco di Stefano, Alex Zimmermann. - Abwehr: Jerome Pollak, Daniel Dylong, Dustin Butzbach, Lukas Scheu, Elias Stephan, Lukas Reusch, Oliver Schulz, Daniel Kraft. - Mittelfeld und Angriff: Björn Enderich, Robin Butzbach, Jannik Hummer, Mika Kurz, Maximilian Paulus, Noah Schrot, Max Gärtner, Julian Fries, Noel Baumann, Jerome Petak, Joshua Schrot, David Seibel. - Trainer: Daniel Dylong, David Seibel.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz. - Meisterschaftsfavorit: TSG Oberbrechen, TuS Frickhofen, SG Selters.

SV Mengerskirchen

Zugänge: Christopher Strauch (SV Hadamar), Rene Bargenda (FC Naurod), Jonathan Meuser, Maxi Lotz (alle eigene Jugend).

Abgänge: Kevin Kühmichel (SG Oberlahn), Emil Drmaku (TuS Löhnberg).

Das Aufgebot - Tor: Christopher Strauch, Felix Schermuly, Michael Oster, Christopher Werminghaus. - Abwehr: Ugur Zenbil, Waldemar Hölzer, Angelo Silva, Tobias Schätzle, Claudio Silva, Maurizio Silva, Rene Bargenda, Max Henkes. - Mittelfeld und Angriff: Alexander Fröhlich, Ricardo Silva, Chira Kaubrügge, Maxim Schreiner, Benny Müller, Jonathan Meuser, Maxi Lotz, Rezan Capli. - Trainer: Tobias Schätzle, Bernhard Müller (Co-Trainer).

Saisonziel: Platz eins bis vier. - Meisterschaftsfavorit: TSG Oberbrechen.

FCA Niederbrechen

Zugänge: Jascha Eisenbach, Rouven Hennecker, Tobias Geis, Richard Probst (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jonas Schröder (RSV Weyer), Janik Flögel (SG Selters).

Das Aufgebot - Tor: Lennart Niggemann, Yannik Schneider, Tobias Kasteleiner, Noah-Rafael Schmidt. - Abwehr: Benjamin Born, Noah Breser, Felix Dreier, Niklas Eggert, Sami Eisenbach, Jonas Eufinger, Sebastian Flügel, Johannes Frei, Tobias Geis, Luca Günther, Stephan Huber, Marius Kremer, Jens Ludwig, Mestapaha El Maknasy, Konstantin Mehnert, Jonathan Reusch, Elias Reusch, Mario Rosbach, Jonas Roth, Jonas Roth, Sebastian Schmid, Simon Schmid, Simon Schneider, Lukas Stillger, Lars Willems, Daniel Zenz. - Mittelfeld und Angriff: Yannik Baursch, Henri Breser, Bastian Bretz, Max Eichwald, Darius Eisenbach, Jascha Eisenbach, Aljosha Fähtz, Gian-Luca Frank, Dominic Gerlach, Maximilian Görke, Dominik Gross, Rouven Hennecker, Hannes Hildebrandt, Daniel Hilfrich, Niclas Hütter, Lukas Jung, Kevin Kasteleiner, Christian Königstein, Moritz Königstein, Samir Königstein, Philipp Kremer, Louis Lasser, Pascal Litzinger, Max Neu, Richard Probst, Florian Ratschker, Carsten Ringelstein, Felix Russwurm, Jacob Schermuly, Noah Schmidt, Florian Schneider, Johannes Schneider, Jeremias Schneider, Marius Schneider, Quintus Schneider, Thomas Schneider, Tim Schneider, Tobias Schneider, Eric Schütz, Patrick Schwarz, Lars Niklas Stein, Nick Steiner, Tim Steiner. - Trainer: Bernd Schröder (1. Mannschaft), Thorsten Motz (2. Mannschaft), Sami Eisenbach (3. Mannschaft).

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

SG Niedershausen/Obershausen

Zugänge: Marvin Kretschmann, Leon Kissel, Dominik Gröger (alle RSV Weyer), Omar Jamac (WGB Weilburg), Yannick Müller (SG Merenberg), Tristan Frühwirth (FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach), Aaron Schäfer (TuS Waldernbach), Jannik Peckert, Robin Schneider, Tom Hölzer, Bastian Immel (alle eigene Jugend).

Abgänge: David Fischer, Nicolai von Heynitz (beide SG Winkels/Probbach/Dillhausen), Sebastian Steckenmesser, Patrick Störzel (beide SG Oberlahn), Steffen Huttarsch (SG Ahlbach/ Oberweyer), Steven Gossmann (SG Weilmünster Laubuseschbach), Ismet Drmaku (TuS Löhnberg), Sven Bischoff (Karriereende), Sergej Dishlanyan (inaktiv).

Das Aufgebot - Tor: Yannick Müller, Dominik Gröger, Joel Vorländer. - Abwehr: Jan Rathschlag, Jan Zwitkowics, Pascal Fröhlich, Manuel Bruns, Tim Brückner, Yannik Leiner, Omar Jamac, Tim Müller, Louis Weis, Gabriel Kissel. - Mittelfeld und Angriff: Marcel Becker, Marvin Kretschmann, Leon Kissel, Robin Schaffarz, Felix Klaner, Florian Klaner, Aaron Jacobs, Moritz Zipp, Tristan Frühwirth, Benjamin Sauer, Berkay Yidirim, Nico Kaiser. - Trainer: Fatih Yildirim.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

SG Nord

Zugänge: Martin Funk (VfB Offenbach), Robin Traudt (FC Waldbrunn), Tim Prohaska (JSG Weidenheim/Wackenheim).

Abgänge: Robin Fischer (Ziel unbekannt).

Das Aufgebot - Tor: Martin Funk, Johannes Gernandt, Halgurd Taha. - Abwehr: Alex Hen, Ercan Gencer, Florian Orschel, Markus Stähler, Nico Schlimm, Moritz Jung, Philip Fröhlich, Marvin Rademacher. - Mittelfeld und Angriff: Andrei Moise, Christoph Eberlein, Tobias Schuth, Davide Cicero, Javad Tajik, Daniele Cicero, Niklas Schneider, Noah Hannappel, Matthias Trinz, Robin Traudt, Julian Haake, Tim Prohaska David Busch. - Trainer: Marvin Rademacher, Tobias Schuth.

Saisonziel: Klassenerhalt. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

TSG Oberbrechen

Zugänge: Paul Schmidt (JFV Dietkirchen/Offheim).

Abgänge: Mohammed Amin Al Mohammad (RSV Weyer).

Das Aufgebot - Tor: Tristan Wagner, Florian Münkel. - Abwehr: Alexander Schraut, Niklas Blecker, Nicolas Gebhardt, Quentin Wagner, Kevin Kremer, Paul Schneider, Paul Schmidt, Martin Rudloff, Leon Brössel, Tobias Kremer. - Mittelfeld und Angriff: Oskar Heldt, Jonas Kremer, Pascal Schmitt, Vincent Metternich, Finn Schumacher, Til Eckert, Onur Sentürk, Viktor Martin, Simon Leimpek, Steve Hönscher. - Trainer: Alexander Schraut, Niklas Blecker.

Saisonziel: Aufstieg. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

SG Oberlahn

Zugänge: Jannik Jakobi, Marlon Feick, Niklas Graf, Christopher Giese, Laurin Ketter, Tom Schwender, Max Pfeffer, Colin Bleech (alle eigene Jugend), Patrick Störzel, Sebastian Steckenmesser (beide SG Niedershausen/Obershausen), Kevin Kühmichel (SV Mengerskirchen), Mohammad El-Sharafi (FNC Kiew).

Abgänge: Tobias Keller (Karriereende), Tarek Ibrahim, Claudio Orbita, Inanc Kaya (alle WGB Weilburg), Ilhan Toprak (SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach).

Das Aufgebot - Tor: Björn Zimmermann, Niklas Graf. - Abwehr: Patrick Störzel, Simon Schäl, Marco Ketter, Adrian Dombach, Leon Klapper, Felix Umlauf, Thorsten Hardt, Christian Hardt, Tom Schwender. - Mittelfeld und Angriff: Christian Kopp, Marco Cromm, Sebastian Steckenmesser, Daniel Heimann, Loris Ketter, Laurin Ketter, Christopher Giese, Max Pfeffer, Leon Bangert, Colin Bleech. - Trainer: Thorsten Hardt.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz - Meisterschaftsfavorit: TuS Frickhofen, SV Mengerskirchen, TSG Oberbrechen.

SC Offheim

Zugänge: Thomas Koch, Taha Hashemi, Vincent Supf, Leonardo Weiss (alle JFV Dietkirchen/Offheim), Maximilian Pitsch (TuS Seelbach).

Abgänge: Christian Groß (SG Holzappel), Mario Erbach (TuS Waldernbach), Ibrahim Aoulad (RSV Würges).

Das Aufgebot - Tor: Vincent Supf, Tom Schücker, Timo Ibel. - Abwehr: Luca Müller, Lukas Bünning, Vladimir Iscenko, Pascal Gerner, Aaron Terpini, Nico Roth, Maximilian Pitsch, Daniel Hoferichter. - Mittelfeld und Angriff: Leonardo Weiss, Tobias Breidenbach, Tom Reichwein, Dominik Schwertel, Kevin Jung, Merlin Belz, Daniel Klaus, Robin Müller, David Schlitt, Merlin Frink, Mariusz Komorek, Thomas Koch, Taha Hashemi. - Trainer: Dirk Hannappel.

Saisonziel: Oberes Tabellendrittel. - Meisterschaftsfavorit: SV Mengerskirchen.

SG Selters

Zugänge: Janik Flögel (FCA Niederbrechen).

Abgänge: Oliver Tausch (SC Dombach), Dominic Voss (Laufbahn beendet).

Das Aufgebot - Tor: Niklas Muth, Nicolas Keim. - Abwehr: Fabian Fuchs, Benjamin Maurer, Richard Müller, Marvin Schmidt, Maximilian Stähler, Nils Toffeleit. - Mittelfeld und Angriff: Marvin Annecke Petri, Luca Jeck, Samuel Stähler, Jan Hendrik Pabst, Tom Rieth, Yannik Walli, Luis da Conceicao, Justin Wolter, Mark Freihube, Philipp Freppon. - Trainer: Benjamin Maurer und Stefan Rieth.

Saisonziel: Oberes Tabellendrittel. - Meisterschaftsfavorit: TSG Oberbrechen.

SG Taunus

Zugänge: Younes Nasri, Selim Öztürk, Lucas Ferreira, Davin Dzaka (alle TSG Mainz-Kastel), Erkan Demirtas, Milan Koleda (beide FC Aksu-Diyar Mainz).

Abgänge: Alexander Hilt (SV Hadamar), Mathis Misia (RSV Weyer), Noel Bauman (TSV Kirberg), Maximilian Meuth (FSV Würges), Bastian Laux (SV Oberweyer).

Das Aufgebot - Tor: Tobias Kaiser, Lucas Ferreira. - Abwehr: Jakob Böhme, David Brandenburger, Maximilian Decker, Erkan Demirtas, Robin Gautsch, Milan Koleda, Felix Horz, Sebastian Lipinski, Niklas Thiel. - Mittelfeld und Angriff: Jose Ferreira, Marcel Jung, Youssef Nair, Thilo Süssmann, Lennart Reichwein, Younes Nasri, Selim Öztürk, Davin Dzaka. - Trainer: Jose Ferreira.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz. - Meisterschaftsfavoriten: SV Mengerskirchen, RSV Würges, TuS Frickhofen.

FC Waldbrunn II

Zugänge: Vlad Moise (SG Nord), Henry Brenda (FC Steinbach), Pekins Fung (FC Weißkirchen), Jason Stöhr, Christian Herrstell (beide VfR Limburg 07), Silas Hofmann, Felix Ramich, Erik Schanz (alle eigene Jugend).

Abgänge: Robin Traut (SG Nord), Joel Quast (SG Rennerod), Sven Bosnjak (SG Berod/Lautzert).

Das Aufgebot - Tor: Niklas Meister, Robin Form, Christian Seelbach. - Abwehr: Jannis Türk, Nico Hölzer, Yannic Schäfer, Lukas Tomas, Stefan Weber, Pascal Gross, Simon Reitz, Alexander Schlapp, Mario Kurzweil, Yannik Hölzer, Marvin Nied,, Andre Schardt, Robin Wetter, Tim Dickopf, Daniel Dapprich, Marcel Mester, Michele Stähler, Henry Brenda, Silas Hofmann, Felix Ramich. - Mittelfeld und Angriff: Bastian Ortseifen, Luca Metternich, Tobias Rösler, Luca Mühl, Fabian Gjini, Noah Guckelsberger, Marius Mühl, Patrick Lehmann, Christopher Stähler, Christopher Krahl, Sebastian Rösler, Jan Dickopf, Rusty Gröschen, Steffen Borbonus, Marcel Kugler, Jason Stöhr, Christian Herrstell, Pekins Fung, Erik Schanz, Vlad Moise. - Trainer: Tobias Rösler (2. Mannschaft), Steffen Borbonus (3. Mannschaft).

Saisonziel: Klassenerhalt. - Meisterschaftsfavoriten: SV Mengerskirchen, TuS Frickhofen.

TuS Waldernbach

Zugänge: Rodrigo Pacheco (FV Delkenheim), Mario Erbach (SC Offheim), Cihan Yilmaz (FC Steinbach), Gian-Luca Müller (SG Merenberg), Marcel Schmidt (FV Biberach), Juri Jusmann (SG Merenberg), Richard Sartison (SV Mengerskirchen).

Abgänge: Willi Scharf (SSV Medenbach), Kevin Kunz (SF Schönstein), Aaron Schäfer (SG Niederhausen/Obershausen), Denis Islami (SG Langenhahn/Rothenbach).

Das Aufgebot - Tor: Robin Beck, Jan-Philipp Beck, Joschua Beck, Marius Schäfer, Juri Jusmann. - Abwehr: Slawa Aksenjuk, Eugen Allerdings, Benjamin Blumtritt, Florian Dempewolf, Nicolai Eckert, Jan Niclas Friedenberger, Elias Frink, Henrik Halle, Florian Jäger, Edwin Masan, Rodrigo Alejandro Pacheco Carcamo, Dimitri Wagner, Niklas Zeiser, Selahattin Zenbil. - Mittelfeld und Angriff: Waldemar Berger, Eugen Betke, Max Dos Santos Silva, Valerij Elcov, Mario Erbach, Stefan Gerdt, Johann Götz, Sven Granja, Florian Grod, Sascha Grod, Niklas Halle, Niklas Heep, Adrian Jukovic, Harry Kimmerle, Viktor Krutsch, Gian-Luca Müller, Keanu Müller, Kristijan Pranjic, Kilian Ruch, Igor Rutz, Dominik Scharf, Roman Schmung, Albert Schneidmüller, Leon Seitz, Marcel Schmidt, Alen Skrijelj, Bastian Vorländer, Dominik Wagner, Cihan Yilmaz. - Trainer: Florian Dempewolf (1. Mannschaft), Edwin Masan (2. Mannschaft).

Saisonziel: Klassenerhalt. - Meisterschaftsfavoriten: TuS Frickhofen, RSV Würges, SV Mengerskirchen.

RSV Würges

Zugänge: Ivan Biskic, Philipp Gering, Nico Brands, Tim Schäfer (alle JFV Dietkirchen/Offheim), Julian Zampach (SV Niedernhausen), Emre Can (FSV Würges), Calvin Endler (FSG Dauborn/Neesbach), Youness Lmadaghri (A-Junioren SF Eisbachtal), Arnel Kapic (FSV Würges), Ibrahim Aoulad (SC Offheim).

Abgänge: Hajrullah Azemi (VfR Limburg 07), Serkan Kahraman (TuS Niederjosbach), Jens Rock (SV Wallrabenstein), Ali-Reza Kazerooni (Osmanischer SV Limburg), Miguel Chaparro (FC Freudenberg), Takumi Sugihara (SG Nassau Diedenbergen), Ruyusei Kodaira (Spvgg. Eltville), Yuta Tomaki (RW Darmstadt), Jean-Pierre Chaparro, Tobias Uran (beide Ziel unbekannt).

Das Aufgebot - Tor: Leon Kröller, Calvin Endler. - Abwehr: Zubair Ud Din, Niklas Hecht, Gordon Haeder, Ilias Abarkan, Nico Brands, Ivan Beskic, Emre Can, Tim Schäfer, Julian Zampach. - Mittelfeld und Angriff: Jermaine Pedraza, Alen Nukovic, Lars Klippel, Chakil Aaki, Philipp Gering, Youness Lmadaghri, Miguel Granja, Arnel Kapic, Ibrahim Aoulad. - Trainer: Hussen Harmouch.

Saisonziel: Oben mitspielen. - Meisterschaftsfavorit: SG Ahlbach/Oberweyer.