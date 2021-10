Kreisoberliga: Dempewolf will in seiner Heimat nachlegen

A-Liga: Die SG Nord (2.) und die FSG Dauborn/Neesbach (3.) sind spielfrei, Spitzenreiter SG Heringen/Mensfelden kann Samstag in Heringen seinen Vorsprung ausbauen. Gegner ist aber der starke VfL Eschhofen (5.). Die SG Weilmünster/Laubuseschbach (9.) gastiert beim FC Steinbach (8.), TuS Drommershausen (15.) empfängt die SG Selters II (10.).

B-Liga, Gruppe 1: Der OSV Limburg (3.) hat Donnerstag beim 5:0 (Tore: Recep Yücel und Volkan Özel je 2, Furkan Simsek) gegen WGB Weilburg vorgelegt. "WGB hatte auch keinen Torschuss", stellte Trainer Yavuz Karaagac fest. Nun will er in Ahlbach gegen den SV Wolfenhausen (17.) nachlegen. Der FSV Würges (2.) gastiert beim SV Wilsenroth (5.), die SG Niedertiefenbach (1.) empfängt TuS Obertiefenbach (13.). Außerdem will TuS Löhnberg (5.) den gastgebende SC Ennerich (6.) auf Distanz halten.

B-Liga, Gruppe 2: In Haintchen bei der SG Taunus II (6.) will Spitzenreiter FC Waldbrunn III (1.) seine Position verteidigen. Die Verfolger TSG Oberbrechen II (2., in Heringen) und FC Niederbrechen (3., in Arfurt) müssen auch auswärts ran.

C-Liga, Gruppe 1: Kann Verfolger VfL Eschhofen II (5.) den ungeschlagenen Primus FC Rojkurd Limburg-Weilburg in Merenberg-Allendorf ärgern?

C-Liga, Gruppe 2: Im Spitzenspiel empfängt der SC Offheim II (1.) die SG Hirschhausen/Bermbach (3.).