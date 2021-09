Kreisoberliga: Dicke Packung im Derby

Die SG Oberlahn und die SG Winkels/Probbach/Dillhausen eröffneten die erste "englische Woche" in der Kreisoberliga mit einem torlosen Remis. In dieser Szene geht der Oberlahner Leon Klapper (l.) auf Tuchfühlung mit Jonas Heinrichs. Die Gäste mussten mit Trainingsleibchen spielen, da sie wie Schiedsrichter Harald Mersdorf ein schwarzes Trikot trugen. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat es der SV Mengerskirchen mächtig krachen lassen. Die Mannschaft von Spielertrainer Tobias Schätzle fegte die SG Weinbachtal von deren eigenem Platz und gewann mit 9:1. Spitzenreiter ist der FC Waldbrunn II, der die SG Merenberg mit 3:0 besiegte und als einziges Team noch eine weiße Weste hat. Die SG Niedershausen/Obershausen setzte sich mit 4:3 gegen die SG Ahlbach/Oberweyer durch. Der TuS Waldernbach unterlag knapp mit 4:5 beim SV Elz. Nach der ersten "englischen Woche" der Saison sind nur noch die SG Merenberg und die SG Weinbachtal ohne Punktgewinn.

SG Weinbachtal - SV Mengerskirchen 1:9 (1:3): Mengerskirchen nahm von Beginn an das Heft in die Hand und war die spielerisch klar bessere Mannschaft. Weinbachtal konnte der Ballsicherheit und der läuferischen Stärke der Westerwälder nichts entgegensetzen. Folgerichtig stand es nach Treffern von Alexander Fröhlich (8.) sowie Bernhard Müller (22. und 32.) bereits früh 0:3. Kurz vor der Pause keimte nochmal etwas Hoffnung für die Gastgeber auf, als André Burger eine Hereingabe von Timo Oesterling verwertete (42.). Kurz nach dem Seitenwechsel kehrte bei der Heimelf umgehend wieder Ernüchterung ein, denn Bernhard Müller traf zum 1:4 (48.). Weinbachtal zerbrach danach gänzlich und konnte keine Gegenwehr mehr leisten. So schraubten Alexander Fröhlich (52. und 88.), Chiraphon Kaubrügge (58.), Maurizio Silva (72.) und Emil Drmaku (78.) den Vorsprung weiter in die Höhe. "Wir müssen jetzt in den nächsten Spielen Charakter zeigen und uns ein Erfolgserlebnis erkämpfen", fand SG-Berichterstatter Matthias Hardt deutliche Worte. Zur Randnotiz wurden die von den beiden Torhütern Colin Schöll (40.) und Felix Schermuly (50.) gehaltenen Strafstöße.

Weinbachtal: Schöll, Sahin, Caspari, Heil, Orhun Sentürk, Oesterling, Weide, Burger, Onur Sentürk, Can, Kratzheller. (Rosenkranz, Schmidt, Staudt, Fonzo).

Mengerskirchen: Schermuly, Fröhlich, C. Silva, Müller, Hölzer, R. Silva, M. Silva, Kühmichel, Zenbil, Capli, Kaubrügge. (Schätzle, Henkes, Meuser, Schreiner, Drmaku, A. Silva).

Schiedsrichter: Frederik Angermaier (SV Oberselters) - Zuschauer: 80 - Tore: 0:1 Alexander Fröhlich (8.), 0:2 Bernhard Müller (22.), 0:3 Bernhard Müller (32.), 1:3 André Burger (42.), 1:4 Bernhard Müller (48.), 1:5 Alexander Fröhlich (52.), 1:6 Chiraphon Kaubrügge (58., Foulelfmeter), 1:7 Maurizio Silva (72.), 1:8 Emil Drmaku (78.), 1:9 Alexander Fröhlich (88.) - besondere Vorkommnisse: Colin Schöll (Weinbachtal) pariert Foulelfmeter von Maurizio Silva (40.), Felix Schermuly (Mengerskirchen) pariert Foulelfmeter von Tim Kratzheller (50.).

SG Niedershausen/Obershausen - SG Ahlbach/Oberweyer 4:3 (4:1): Die Gastgeber agierten in der ersten Halbzeit sehr effektiv. So netzten die Klaner-Zwillinge gleich viermal ein: Felix erzielte drei Tore (8., 24. und 31.), Florian einen Treffer (29.). Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Bünyamin Yildirim markiert (10.). Auch nach der Pause erarbeitete sich Niedershausen/Obershausen einige Torchancen, konnte aber keinen weiteren Treffer nachlegen. So wurde es nochmal spannend, da Ahlbach/Oberweyer viel versuchte und durch Maximilian Klingebiel (50.) und Abdullah Tekdas (67.) verkürzten. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Gute Torgelegenheiten gab es in den 90 Minuten auf beiden Seiten. "Mit nun zwei Siegen in Folge haben wir unseren Fehlstart korrigiert", sagte Nico Zimmermann, Berichterstatter der SG Niedershausen/Obershausen.

Niedershausen/Obershausen: Huttarsch, Rathschlag, Leiner, Becker, Störzel, Fischer, Weis, Florian Klaner, Felix Klaner, Schaffarz, Zwitkowics. (von Heynitz, Hardt, Heblik).

Ahlbach/Oberweyer: Fuhrmann, Schmidt, Alves, Yildirim, Tekdas, Diehl, Schierloh, Seitner, Klingebiel, Reitz, Gabb. (Knopp, Zouaoui).

Schiedsrichter: Luca Kloft (SV Elz) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Felix Klaner (8.), 1:1 Bünyamin Yildirim (10.), 2:1 Felix Klaner (24.), 3:1 Florian Klaner (29.), 4:1 Felix Klaner (31.), 4:2 Maximilian Klingebiel (50.), 4:3 Abdullah Tekdas (67.).

SV Elz - TuS Waldernbach 5:4 (2:2): Elz bestimmte die Anfangsphase, doch Waldernbach ging durch einen Lupfer von Elias Frink in Führung (6.). Nach Vorarbeit von Bastian Vorländer legte Leon Seitz per Kopf das 0:2 nach (9.). Die Gastgeber steckten aber nicht auf und kamen durch eine feine Einzelleistung von Robin Jeuck wieder heran (22.). Elz hatte nun den Schreck der ersten Minuten verdaut und glich durch Moritz Born nach einer Ecke aus (44.). Auch nach der Pause blieb Elz am Drücker und ging durch einen Doppelschlag von Moritz Born (46.) und Mustafa Günes (47.) mit 4:2 in Führung. Nach einer Ballstafette von Max Liebermann und Luis Englisch ließ wiederum Moritz Born per Kopf das 5:2 folgen (52.). Die Partie schien nun entschieden zu sein, doch die Gäste gaben sich nicht auf. So stand es nach Treffern von Wilhelm Scharf (59.) und Johann Götz (65.) plötzlich 5:4. Dabei blieb es dann aber auch. "Ein hochverdienter Sieg für uns", bilanzierte SV-Berichterstatter Gregor Minnig.

Elz: Schmitt, Häckel, Reichwein, Ekin, Jeuck, Neis, Dragusha, Englisch, Günes, Born, Liebermann. (Schlag, Campana, Bungi, Habteab).

Waldernbach: Beck, Berger, Halle, Scharf, Jukovic, Dempewolf, Wagner, Frink, Seitz, Heep, Vorländer. (Kimmerle, Granja, Silva, Götz).

Schiedsrichter: Lukas Weimar (FC Waldems) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Elias Frink (6.), 0:2 Leon Seitz (9.), 1:2 Robin Jeuck (22.), 2:2 Moritz Born (44.), 3:2 Moritz Born (46.), 4:2 Mustafa Günes (47.), 5:2 Moritz Born (52.), 5:3 Wilhelm Scharf (59.), 5:4 Johann Götz (65.).

VfR 07 Limburg - TuS Dietkirchen II 4:0 (3:0): "Wir haben von Beginn an gezeigt, wer Herr im Hause ist und sind klar überlegen gewesen", sagte VfR-Berichterstatter Sascha Noth. Die logische Folge der Dominanz waren drei Treffer: Zunächst gelang Henos Tesfai mit einem an Amar Catovic verursachten Foulelfmeter der Führungstreffer (9.). Das 2:0 resultierte aus einem schnell vorgetragenen Angriff, den Soltan Qurbani vollendete (22.). Nach einem Eckball stocherte Johannes Behlau den Ball zum 3:0 über die Linie (36.). Im zweiten Abschnitt erhöhte Dietkirchen zwar den Druck, entwickelte aber kaum Torgefahr. Limburg hatte weiterhin viele gute Torchancen. So erhöhte André Nemirowitsch noch auf 4:0 (68.).

Limburg: Jung, Behlau, Lumoneka, Catovic, Ben Youssef, M. Neugebauer, Nemirowitsch, Tesfai, Qurbani, S. Neugebauer, Gering. (Malicha, Melidis, Qurbanzadah, Mieller).

Dietkirchen II: Noll, da Silva, Schmitt, Stutzer, Meuser, Lengwenus, Schäfer, Waibel, Cakir, Zuckrigl, Gross. (Fuchs, Thaler, Breser, Schmidt).

Schiedsrichter: Mika Ernet (TuS Haintchen) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Henos Tesfai (9., Foulelfmeter), 2:0 Soltan Qurbani (22.), 3:0 Johannes Behlau (36.), 4:0 André Nemirowitsch (68.).

FCA Niederbrechen - SG Kirberg/Ohren 1:2 (1:2): Die Gäste starteten furios. Nach einem Doppelschlag von David Seibel (5.) und Jannik Hummer (6.) standen die Weichen bereits früh auf Auswärtssieg. Zwar kamen die Gastgeber durch Jonas Schröder schnell noch einmal heran (14.), doch in der Folgezeit sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Beide Defensivreihen standen sicher. Wenn der Ball aufs Tor kam, waren die beiden Keeper Tobias Kasteleiner und Tom Schöttl zur Stelle. So blieb es beim knappen Auswärtssieg.

Niederbrechen: Kasteleiner, Mestapha, Huber, Frei, Mehnert, Chan, Schermuly, Litzinger, Schröder, Königstein, Roth. (Born, Schneider, Kremer, Bausch).

Kirberg/Ohren: Schöttl, Stephan, Paulus, D. Butzbach, Enderich, Hummer, Reusch, R. Butzbach, Seibel, Scheu, Grossmann. (Dylong, Pollak, Schrot, Enderich).

Schiedsrichter: Tim Dalef (TSV Heringen) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 David Seibel (5.), 0:2 Jannik Hummer (6.), 1:2 Jonas Schröder (14.).

TSG Oberbrechen - SC Offheim 1:1 (1:1): Den besseren Start erwischte Oberbrechen, denn bereits früh gelang Pascal Schmitt der Führungstreffer (11.). In der Folge investierten beide Teams viel, blieben in der Offensive aber weitgehend glücklos. Ausnahme war der Ausgleich, den Mario Erbach kurz vor der Pause markierte (38.). Beide Teams bleiben ungeschlagen, mussten aber ihre weißen Westen nach bisher jeweils drei Siegen ablegen.

Oberbrechen: Münkel, Schneider, Blecker, A. Schraut, Rudloff, Brössel, J. Kremer, T. Kremer, Hönscher, Schmitt, Al Mohammad. (Leimpek, C. Schraut, Metternich).

Offheim: Ibel, L. Müller, Hoferichter, Schlitt, R. Müller, Breidenbach, Schwertel, Erbach, Aoulad, Klaus, Komorek. (Roth, Frink, Iscenko).

Schiedsrichter: Marcel Göttel (VfR Wiesbaden) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Pascal Schmitt (11.), 1:1 Mario Erbach (38.).

SG Taunus - TuS Frickhofen 1:4 (0:3): Frickhofen bestimmte das Geschehen von Beginn an. Folgerichtig war die Partie nach Treffern von Tom Brand (18.) und Christian Gehdt (36.) sowie einem Eigentor von Marco Leus (43.) bereits zur Pause entschieden. Spätestens mit dem 0:4 durch einen von Tom Brand verwandelten Handelfmeter waren die letzten Zweifel beseitigt (51.). Zwar spielte Taunus mutig nach vorne, blieb in der Offensive bis auf den späten Ehrentreffer von Marcel Jung aber glücklos (86.).

Taunus: Gattinger, Gautsch, Misia, Reichwein, Taadou, Jung, Süssmann, Horz, Hilt, Meuth, Leus. (Brandenburger, Böhme, Lipinski, Laux).

Frickhofen: Ertogrul, Müller, Altuntas, Brand, Hanis, Cakal, Gehdt, Gross, Korkmaz, Rhein, Kaya. (Schwarz, Gültekin, Jragazpanian).

Schiedsrichter: Jakob Kufert (TSV Heringen) - Zuschauer: 50 - Tore: 0:1 Tom Brand (18.), 0:2 Christian Gehdt (36.), 0:3 Marco Leus (43., Eigentor), 0:4 Tom Brand (51., Handelfmeter), 1:4 Marcel Jung (86.).

FC Waldbrunn II - SG Merenberg 3:0 (1:0): "Edelfan Michael Jeuck hatte seine helle Freude am Spiel unserer jungen Mannschaft, die einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg eingefahren hat", sagte FC-Berichterstatter Bernd Böcher. Waldbrunn bestimmte das Geschehen. Nach einem Pfostentreffer von Yannik Horn gelang Tobias Rösler nach zweifachem Doppelpass mit Silas Henrich der Führungstreffer (33.). Merenberg wurde nur selten gefährlich. Mit dem 2:0 durch eine feine Einzelleistung von Lukas Rodrigues war die Partie entschieden (68.). Cornelius Doll ließ per Foulelfmeter noch das 3:0 folgen (81.).

Waldbrunn II: Meister, Rodrigues, Steinhauer, Doll, Traudt, Reitz, Henrich, Marvin Mendel, Rösler, Horn, Schöndorf. (Hölzer, Schäfer, Maurice Mendel, Metternich, Lehmann, Gjini).

Merenberg: Jusmann, Alexander Elenschläger, Nakamura, Andreas Elenschläger, Dannewitz, Dibelka, A. Schmidt, T. Schmidt, Dienstbach, Eigenbrodt, Hoffmann. (Simon, Schlotgauer, Hofmann).

Schiedsrichter: Jannik Horz (TSG Niederzeuzheim) - Zuschauer: 120 - Tore: 1:0 Tobias Rösler (33.), 2:0 Lukas Rodrigues (68.), 3:0 Cornelius Doll (81., Foulelfmeter).