Kreisoberliga: Erst geht alles, dann kaum noch was

Chiraphon Kaubrügge (vorne) vom SV Mengerskirchen wird von Onur Sentürk von der TSG Oberbrechen angegriffen. Foto: René Weiss

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Mengerskirchen den vierten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert. Gegen die TSG Oberbrechen hatten die "Blau-Weißen" ihr Pulver aber bereits nach 34 überragenden Minuten verschossen. Dies reichte aber zum ungefährdeten Heimsieg. Drei Punkte gab es auch für die SG Taunus, den TuS Dietkirchen II, die SG Niedershausen/Obershausen und den SC Offheim.

SG Taunus - FC Waldbrunn II 2:1 (0:0): Zunächst spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab. Die besten Torchancen im ersten Durchgang hatte Taunus, doch Marcel Jung und Erkan Demirtas scheiterten am stark reagierenden gegnerischen Keeper Niklas Meister. Waldbrunn blieb bis zur Pause harmlos. Nach dem Seitenwechsel wären die Gäste beinahe in Führung gegangen, doch Robin Gautsch kratzte den Ball von der Torlinie. Die Gastgeber erhöhten das Tempo und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marcel Jung in Führung (66.). Taunus hätte erhöhen können, fing sich durch Nico Hölzer, der per Kopf nach einer Ecke einnetzte, aber den Ausgleich (75.). Der Siegtreffer gelang Taunus, als Marcel Jung nach einer Kombination über Younes Nasri und Davin Dzaka traf (80.). Kurz vor Spielende hielt Keeper Lucas Ferreira den Heimsieg fest. "Alles in allem ein hochverdienter Erfolg für uns", meinte SG-Berichterstatter Stefan Gattinger.

Taunus: L. Ferreira, Nasri, Böhme, Jung, Gautsch, Horz, Koleda, Nair, Dzaka, Demirtas, Decker. (J. Ferreira, Öztürk, Kaiser).

Waldbrunn II: Meister, Brenda, Gjini, Schäfer, Hölzer, Reitz, Ziemann, Bouillon, Mendel, Gröschen, Rösler. (Guckelsberger, Metternich, Türk, Mester).

Schiedsrichter: Ahmet Akcadag (Wiesbaden) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Marcel Jung (66.), 1:1 Nico Hölzer (75.), 2:1 Marcel Jung (80.).

SV Mengerskirchen - TSG Oberbrechen 6:3 (6:1): Mengerskirchen bestimmte das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben. Nach Vorarbeit von Maxim Schreiner erzielte Maurizio Silva den Führungstreffer (9.). Mitte der ersten Halbzeit spielten die Gastgeber ganz groß auf. Zunächst traf Chiraphon Kaubrügge per Schlenzer zum 2:0 (21.). Dann bauten Maxim Schreiner (22.), Ricardo Silva (23.) und Ugur Zenbil (25.) den Vorsprung bis auf 5:0 aus. Per Foulelfmeter machte Maxim Schreiner das halbe Dutzend voll (34.). Danach schlichen sich kleine Fehler in der einheimischen Defensive ein. So gelang Nicolas Gebhardt der Anschlusstreffer (40.). Nach der Pause setzte Oberbrechen nach. Folgerichtig ließ Nicolas Gebhardt zwei weitere Treffer folgen (51. und 58.). Im weiteren Verlauf des Spiels konnte sich kein Team mehr Torchancen erarbeiten. Kurz vor Schluss handelte sich Rezan Capli noch eine unnötige rote Karte ein (90.). "Ein völlig verdienter Sieg für uns, jedoch mit einem faden Beigeschmack", meinte SV-Berichterstatter Franz-Josef Gerhardt.

Mengerskirchen: Strauch, Schätzle, C. Silva, Fröhlich, Schreiner, Hölzer, R. Silva, A. Silva, M. Silva, Zenbil, Capli. (Henkes, Meuser, Müller, Kaubrügge).

Oberbrechen: T. Wagner, K. Kremer, Q. Wagner, Schraut, Rudloff, Sentürk, J. Kremer, Gebhardt, Schneider, Schmitt, Metternich. (Eckert, Hönscher, Blecker).

Schiedsrichter: Luca Kloft (SV Elz) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Maurizio Silva (9.), 2:0 Chiraphon Kaubrügge (21.), 3:0 Maxim Schreiner (22.), 4:0 Ricardo Silva (23.), 5:0 Ugur Zenbil (25.), 6:0 Maxim Schreiner (34., Foulelfmeter), 6:1 Nicolas Gebhardt (40.), 6:2 Nicolas Gebhardt (51.), 6:3 Nicolas Gebhardt (58.) - rote Karte: Rezan Capli (90., Mengerskirchen, Notbremse).

SG Kirberg/Ohren - TuS Dietkirchen II 1:2 (0:1): In einer ausgeglichenen Partie ging Dietkirchen mit einem von Nico Voss direkt verwandelten Eckball in Führung (9.). Die beste Möglichkeit zum Ausgleich ließ Lukas Scheu liegen, der sich den Ball erkämpfte, aber knapp am langen Pfosten vorbeischoss. Nach der Pause versuchte Kirberg/Ohren zwar einiges, der nächste Treffer fiel aber auf der Gegenseite, als Paul Steinhauer einen Fehler der Kontrahenten eiskalt ausnutzte (61.). Der Anschlusstreffer durch Lukas Reusch kam zu spät (85.).

Kirberg/Ohren: Grossmann, Zohner, Paulus, Stephan, Enderich, Petak, Pollak, Baumann, Seibel, Scheu, Schrot. (Reusch, Kasin, Butzbach, Kösterke).

Dietkirchen II: Bouillon, Zimmer, Stutzer, Wenig, Voss, Steinhauer, Datum, Graf, Schmitt, Groß, Franz. (Zabel, Vicente-Breser, Fuchs).

Schiedsrichter: Frank Schmalwasser (Taunusstein) - Zuschauer: 50 - Tore: 0:1 Nico Voss (9.), 0:2 Paul Steinhauer (61.), 1:2 Lukas Reusch (85.).

SG Niedershausen/Obershausen - SG Ahlbach/Oberweyer 2:1 (0:1): Nach einer verhaltenen Anfangsphase nahm Niedershausen/Obershausen das Heft in die Hand und erspielte sich einige gute Torgelegenheiten. Diese wurden jedoch alle vergeben. Besser machte es Ahlbach/Oberweyer, denn Bünyamin Yildirim erzielte per Kopf nach einem Freistoß den Führungstreffer (23.). In der Folge musste die Heimelf bis zur Pause dreimal verletzungsbedingt wechseln. In der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber das von Ex-Keeper Steffen Huttarsch gehütete Gehäuse an. Der Ausgleich gelang Florian Klaner, der einen Freistoß von Marvin Kretschmann mit dem Kopf ins Tor verlängerte (65.). In der Folge hatten beide Teams die eine oder andere gute Torgelegenheit. Beide Keeper waren aber zur Stelle. In der Nachspielzeit konnte Niedershausen/Obershausen aber noch den Siegtreffer bejubeln: Marvin Kretschmann traf per Strafstoß, nachdem er von Steffen Huttarsch gefoult worden war (92.). "Trotz erneut einer Vielzahl an neuen verletzten Spielern haben wir uns den verdienten Sieg erkämpft", meinte Nico Zimmermann, Berichterstatter der SG Niedershausen/Obershausen.

Niedershausen/Obershausen: Müller, Brückner, L. Kissel, Bruns, G. Kissel, Kretschmann, Weis, Zipp, Florian Klaner, Felix Klaner, Fröhlich. (Müller, Frühwirth, Kaiser).

Ahlbach/Oberweyer: Huttarsch, Heep, Brendl, Alves, Yildirim, Seitner, Knopp, Häuser, Lobaccaro, Reitz, Qehaja. (Mader, Weihmann, Schäfer, Gentile, Gabb).

Schiedsrichter: Florian Kunz (TSV Beilstein) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Bünyamin Yildirim (23.), 1:1 Florian Klaner (65.), 2:1 Marvin Kretschmann (92., Foulelfmeter).

SC Offheim - RSV Würges 2:1 (1:0): Beide Teams gestalteten ihr Spiel offensiv ausgerichtet mit viel Tempo. Offheim konnte die Feldüberlegenheit zunächst nicht in Treffer ummünzen. Dies änderte sich jedoch kurz vor der Pause, als Robin Müller per Strafstoß den Führungstreffer erzielte (41.). Er war zuvor vom gegnerischen Torhüter Leon Kröller gefoult worden. Nach der Pause ging es mit viel Tempo weiter. Nach einer Unachtsamkeit der Gegner staubte Hussen Harmouch zum Ausgleich ab (50.). Beide Teams drängten auf den Siegtreffer, den Youngster Leonardo Weiss für Offheim erzielte (75.). Würges versuchte zwar nochmal viel, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. "Ein absolut verdienter Sieg für uns", zeigte sich SC-Berichterstatter Kai Diefenbach zufrieden.

Offheim: Supf, L. Müller, Hoferichter, Gerner, R. Müller, Belz, Klaus, Breidenbach, Weiss, Reichwein, Iscenko. (Hashemi, Koch, Pitsch, Terpini).

Würges: Kröller, Abarkan, Häder, Aoulad, Nukovic, Biskic, Klippel, Din, Brands, Harmouch, Granja. (Can, Gering, Akcakaya).

Schiedsrichter: Wolfgang Geipel (Wiesbaden) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Robin Müller (41., Foulelfmeter), 1:1 Hussen Harmouch (50.), 2:1 Leonardo Weiss (75.).