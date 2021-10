8 min

Kreisoberliga: Heiß begehrte Derbypunkte

Umkämpft werden die Derbypunkte am Sonntag in den Lokalduellen der Fußball-Kreisoberliga in Niedershausen und Waldernbach sein, denn dort sind gleich vier Kellerkinder unter sich.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg